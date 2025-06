Algérie: Les résultats de la réforme des programmes du cycle primaire bientôt connus

Alger — Le ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadaoui, a indiqué, dimanche à Alger, que les résultats de la réforme des programmes scolaires du cycle primaire, en cours de finalisation, seront bientôt connus.

S'exprimant lors d'une conférence de presse animée après avoir donné le coup d'envoi des épreuves de l'examen du baccalauréat à partir du lycée El Idrissi (commune de Sidi M'Hamed), et en réponse à une question concernant l'état d'avancement des réformes dans le cycle primaire, le ministre a fait savoir que les résultats du travail mené par la Commission nationale de la qualité de l'enseignement, dans le cadre de la réforme des programmes scolaires du cycle primaire, seront bientôt connus.

Evoquant la révision du statut particulier et du régime indemnitaire des fonctionnaires du secteur de l'Education nationale, il a précisé que "certaines organisations syndicales ont émis des réserves et formulé des observations sur plusieurs points non couverts par la révision". "Elles ont été prises en considération et un projet de révision est actuellement en cours d'élaboration", a-t-il dit.

Par ailleurs, dès la prochaine rentrée scolaire, il est prévu le lancement du Concours national du Prix national de la créativité et de l'innovation scolaires et des Concours inter-lycées et inter-collèges, dans une démarche visant à encourager l'émulation entre les élèves et à leur permettre de montrer leurs capacités, a précisé le ministre.

Pour ce qui est des examens du BEM et du baccalauréat, M. Sadaoui a fait savoir que la méthode classique de correction sera maintenue pour "préserver les droits des candidats". Concernant les coupures d'internet durant les épreuves, il a assuré que son département "s'emploie à trouver des solutions alternatives pour garantir l'intégrité des examens sans recourir à cette mesure".

Au sujet de la fraude aux examens, le ministre a précisé que durant les épreuves du BEM de cette année, auxquelles plus de 826.000 candidats ont participé, il n'y a eu que "53 cas de triche".