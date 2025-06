Afrique: Countdown 2025 à Nairobi - Trente-quatre pays membres participent à la réunion annuelle (organisateurs)

Des délégations venues de trente-quatre pays participent depuis ce lundi à Nairobi, à la réunion annuelle des pays membres de Countdown 2025, une initiative visant à améliorer l'accessibilité, la fiabilité et l'utilisation des données de santé, a appris l'APS auprès des organisateurs.

La rencontre regroupe des analystes de données, des responsables de la santé publique ainsi que des partenaires techniques engagés dans la promotion de systèmes de santé plus performants.

"Nous avons l'honneur d'accueillir des représentants de 34 pays. Votre présence témoigne de notre engagement collectif à rendre les données de santé plus accessibles, plus fiables et mieux utilisées", a déclaré Dr Cheikh Mbacké Faye, Directeur de Countdown to 2030.

La réunion se tient autour du thème : "Produire des statistiques sanitaires fiables aux niveaux national et infranational".

Selon Dr Faye, la production et la bonne utilisation des données de santé ne sont pas seulement pertinentes mais aussi urgentes, dans un contexte où de nombreux pays à revenus faibles ou intermédiaires peinent à accéder à des enquêtes de populations récentes et représentatives.

"Cette difficulté, a-t-il dit, s'explique notamment par le ralentissement des ressources financières allouées à la santé mondiale et au suivi des systèmes de santé".

"Cela renforce l'importance d'optimiser l'exploitation des données disponibles, en particulier celles issues des systèmes d'information sanitaire (HMIS)", a-t-il souligné.

Il a insisté sur la pertinence de l'approche de Countdown, reposant sur les données de routine collectées dans les établissements de santé des pays pour une exploitation au mieux des informations produites chaque mois, dans chaque district.

L'objectif de cette rencontre est de renforcer les capacités nationales des pays à produire des estimations infranationales, à suivre les niveaux de couverture et les inégalités, mais aussi analyser les ruptures de services et appuyer la prise de décision au niveau local.

Il s'agit aussi de construire des systèmes durables de production et d'utilisation des données, non seulement pour répondre aux exigences internationales, mais surtout, pour guider les politiques nationales.

Countdown est une initiative collaborative réunissant des universitaires, des institutions mondiales, régionales et nationales, ainsi que des agences des Nations Unies, la Banque mondiale et des organisations de la société civile.

Elle vise à suivre les progrès dans les domaines de la santé et de la nutrition, de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent (SRMNIA+N).

Lors des travaux de cette semaine, les participants vont finaliser les chartbooks nationaux et infranationaux de couverture, approfondir les analyses d'équité et de performance des systèmes de santé. Des études seront également menées sur les interruptions de services et la mortalité institutionnelle. L'accent sera aussi mis sur le renforcement des approches de communication et de diffusion des résultats pour influencer davantage les politiques publiques et les programmes de santé.