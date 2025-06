Sénégal: Présidence de la LSFP - Abdoulaye Saydou Sow dit être dans un 'processus de consultations'

Kaffrine — Le maire de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow, a déclaré dimanche, être dans un "processus de consultations", en perspective de la prochaine élection de la présidence de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).

"Je suis dans un processus de consultations et la ligue de football de Kaffrine m'a donné son avis. Je vais continuer à consulter mes amis, tout le monde et lorsque cette consultation sera terminée, je choisirai le moment et le lieu pour faire une déclaration officielle", a soutenu M. Sow, par ailleurs deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Il s'exprimait au terme d'un match de la 27ème journée du champion national de la ligue 2 de football, entre l'AS Kaffrine et l'ASAC Ndiambour de Louga (nord).

Du côté de la FSF, M. Sow informe également que "des consultations sont en cours auprès" de ses camarades. "Et je choisirai la forme qui me conviendrait pour l'annoncer", a-t-il précisé, expliquant que les gens ont malheureusement assimilé "cette consultation à une candidature".

"Ils n'ont pas entendu de ma bouche une déclaration de candidature. Lorsque je déclarerai ma candidature, je choisirai la forme et le lieu. J'ai énormément de respect pour les clubs du Sénégal, pour mes camarades qui sont dans le football. Nous sommes dans un processus de consultation et concertation, ce processus n'étant pas terminé, je ne peux pas me prononcer", a-t-il insisté.

L'équipe lougatoise a battu celle de Kaffrine sur le score de 2 buts à 1, dans un match joué au stade Babacar Gaye de la capitale du Ndoucoumane.