Ile Maurice: Le Made in Moris fait le pari des synergies durables

Et si le futur du tourisme mauricien s'écrivait aussi avec les entreprises locales. Le label Made in Moris en est convaincu. Le 17 juin, il sera à l'honneur au salon Hotelworld Buyer Seller Meeting, au Swami Vivekananda International Conference Centre (SVICC), pour sa quatrième participation consécutive. Plus de 30 entreprises labellisées y prendront part, réunies sous un même toit. L'objectif : connecter l'offre locale aux besoins du secteur hôtelier et poser les fondations d'un tourisme plus ancré, plus durable, plus résilient.

Créé par l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM), Made in Moris est bien plus qu'un simple label. Il incarne un mouvement structurant pour l'économie locale, qui valorise les entreprises engagées dans une démarche de qualité, de durabilité et de traçabilité. Son ambition : démontrer que les savoirfaire mauriciens peuvent répondre aux exigences du secteur hôtelier et contribuer à la transformation des modèles économiques. Comme l'explique Shirin Gunny, Chief Executive Officer de l'AMM et de Made in Moris, «le label est un outil de transformation. Il valorise des entreprises qui font l'effort d'innover, de produire mieux et d'agir localement. Le secteur hôtelier a tout à gagner à intégrer ces marques dans ses opérations : ce sont des partenaires fiables, agiles, alignés avec les enjeux de qualité et d'impact».

Cette vision prend forme à travers des initiatives concrètes. L'une des plus marquantes reste le partenariat entre MOROIL et Beachcomber autour d'un système de distribution en vrac d'huiles de cuisson. Ce projet a permis de réduire significativement l'usage du plastique, tout en intégrant une solution industrielle 100 % locale. Preuve qu'un dialogue constructif entre industriels et hôteliers peut donner naissance à des innovations durables et pertinentes.

L'événement Made in Moris du 17 juin réunira des entreprises de secteurs variés : agroalimentaire, textile, industrie légère, industries créatives et culturelles. Une diversité qui reflète la vitalité de la production locale. «Notre rôle est de créer des passerelles solides entre ceux qui fabriquent et ceux qui accueillent», affirme Shirin Gunny. «Il est temps de décloisonner et d'imaginer ensemble de nouvelles alliances.» Pour Thanaa Kurmally Atchia, Project Manager de Made in Moris, cette participation va bien au-delà d'un simple salon professionnel. «C'est une vitrine de ce que l'industrie locale peut apporter au tourisme. C'est aussi un levier pour renforcer les chaînes de valeur locales, stimuler l'emploi et générer un impact concret sur l'économie.»

À travers cette initiative, Made in Moris montre que l'industrie locale peut contribuer à redéfinir le modèle touristique mauricien : plus authentique, plus responsable, plus connecté à son territoire. Une voie d'avenir, pour un pays qui cherche à conjuguer excellence, durabilité et souveraineté économique.