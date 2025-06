Ile Maurice: Meghan Aling - L'étoile rythmique qui veut hisser Maurice aux JO de Los Angeles

À l'heure où la gymnastique rythmique peine encore à se faire une place dans le paysage sportif mauricien, une adolescente bouscule les repères. Son nom : Meghan Aling. Son rêve: représenter Maurice aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Et à en juger par son parcours fulgurant, ce rêve n'a rien d'irréaliste.

À seulement 15 ans, Meghan est devenue la première gymnaste rythmique mauricienne à se qualifier pour un Championnat du monde junior, prévu du 18 au 22 juin 2025 à Sofia, en Bulgarie. Une performance exceptionnelle qui récompense des années de travail, de discipline... et d'amour pour un sport encore méconnu du grand public local.

Engagée et précise, Kaitlyn Li Chew Pan s'est illustrée par deux performances solides qui l'ont propulsée sur le podium en U10.

Contrairement à la majorité de ses rivales internationales, Meghan ne grandit pas avec un ruban dans la main. Elle découvre la gymnastique rythmique à 7 ans, un âge consi- déré tardif dans un milieu où les carrières commencent dès la petite enfance. Mais sa souplesse naturelle, son sens du rythme et sa rigueur séduisent rapidement.

C'est auprès d'Iana Vroublevskaia, ancienne gymnaste russe et entraîneure expérimentée, que Meghan affine sa technique. Le club SportDance Ltd, aussi connu sous le nom de Grace Gymnastic Club à Quatre-Bornes, devient son second foyer. Dans une salle modeste mais vibrante de passion, elle apprend à manier cerceaux, ballons, massues et rubans avec une précision digne des meilleures.

Le déclic a lieu en 2019, à Dubaï. Meghan n'a que 9 ans lorsqu'elle remporte deux médailles d'or au Dubai International Rhythmic Gymnastics Championship, dans la caté- gorie C. Une première historique pour Maurice. Ce coup d'éclat marque un tournant : la jeune fille devient, malgré elle, l'ambassadrice d'une discipline encore marginale. Les regards changent, les soutiens émergent, les ambitions prennent forme.

Précise et expressive, Kaelyn Li Kam Chuen a signé deux prestations convaincantes.

En 2024, elle confirme son ascension. Sélectionnée pour les Championnats d'Afrique à Kigali, elle atteint deux finales d'engins sur quatre, rivalisant avec les meilleures du continent, malgré un encadrement local encore en développement. Et maintenant, cap sur Sofia. Meghan ne se rend pas aux Mondiaux pour découvrir: elle y va pour briller, pour progresser, et pour ouvrir la voie à celles qui viendront après elle.

Interrogée sur l'avenir, elle ne tergiverse pas : «J'aimerais représenter Maurice aux Jeux Olympiques de Los Angeles.»

Safeenah Mowlabucus a su conjuguer grâce et précision pour séduire le jury. Deux passages maîtrisés qui l'installent parmi les talents à suivre.

Son regard dit tout : la motivation est là, la détermination aussi. Elle sait que la route sera longue, semée de qualifications, d'heures d'entraînement, de chorégraphies à perfectionner et de soutien à construire. Mais elle avance, un pas de ruban à la fois.

Ce qui frappe chez Meghan, c'est cette maturité rare. Au-delà de ses per- formances, elle incarne une nouvelle vision du sport mauricien : audacieuse, internationale, exigeante. Une vision où la réussite ne dépend pas du prestige d'une discipline, mais du talent et de la volonté de celles et ceux qui l'animent.

En Bref

Nom : Meghan Aling Âge : 15 ans Discipline : Gymnastique rythmique Club : SportDance Ltd (Grace Gymnastic Club, Quatre-Bornes) Entraîneur : Iana Vroublevskaia Palmarès : Double médaillée d'or à Dubaï 2019 Finaliste aux Championnats d'Afrique 2024 Qualifiée pour les Mondiaux Juniors 2025 Sélectionnée pour les Championnats d'Afrique Seniors 2026 Objectif : Qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028

L'élite nationale célèbre l'élégance et l'avenir

Le dimanche 1er juin 2025, le Centre Sportif National de Côte d'Or s'est transformé en véritable temple de grâce et de performance à l'occasion du Championnat national de gymnastique rythmique. Un rendezvous désormais incontournable qui confirme la progression spectaculaire d'une discipline encore jeune à Maurice, mais pleine de promesses.

Tessa Ah Choon confirme son talent précoce et sa régularité dans les enchaînements.

La journée s'est ouverte sur une note festive et artistique, avec un gala d'ouverture haut en cou- leur : 70 gymnastes, issues des niveaux récréatif et compétitif, ont offert des chorégraphies collectives aussi variées que poétiques. Une démonstration éclatante de la richesse expressive de la gymnastique rythmique.

Luna Lockee a brillé en Pré-Junior avec deux performances saluées par le jury.

La compétition a ensuite réuni 40 gymnastes, réparties en trois niveaux : Performance 1, Performance 2 et Haute Performance. Entre les passages en main libre et ceux avec enginsruban, cerceau, ballon, massues - les athlètes ont brillé par leur précision, créativité et rigueur, sous les yeux d'un public conquis et d'un jury attentif.

Saba Craig a fait parler son expérience et son élégance pour décrocher la plus haute distinction du championnat : le titre Overall Senior.

Certaines prestations ont particulièrement marqué les esprits. Dans la catégorie Haute Performance Junior, Elisa Lising et Tessa Aling, toutes deux du Grace Gymnastic Club, ont validé leur qualification pour les Championnats d'Afrique 2026 dans la catégorie Junior. Meghan Aling, elle, actuellement en pleine préparation pour les Mondiaux Juniors 2025 à Sofia, s'est également qualifiée pour le championnat continental dans la catégorie Senior.

Ella Ah Choon s'est illustrée chez les U10 avec élégance et constance.

Chez les plus jeunes, Mia Narrainen, Emma-Jane Amoor- gasapillay ou encore Savanah Els- bury ont su tirer leur épingle du jeu dans les catégories Performance 1 et 2, confirmant que la relève est bel et bien assurée.

Une discipline ambitieuse

Introduite à Maurice en 2012, la gymnastique rythmique fait partie des trois disciplines olympiques de la gymnastique, aux côtés de l'artistique et du trampoline. En 2024, un tournant s'est opéré avec la première participation mauricienne à un championnat continental au Rwanda, portée par Meghan Aling. Une étape fondatrice qui a donné un élan nouveau à toute une génération.

À force de rigueur et de passion, Tessa Aling s'est frayée un chemin jusqu'aux Championnats d'Afrique. Une promesse pour l'avenir de la gymnastique mauricienne.

Aujourd'hui, grâce à un encadrement de plus en plus structuré,à l'implication croissante des clubs- notamment Grace Club et Forbach RG Club - et à la passiondes familles, la discipline s'installedurablement dans le paysagesportif local. Les podiums et lesqualifications internationales entémoignent.

Elisa Lising s'est imposée avec assurance lors du championnat national. Elle participera aux Championnats d'Afrique 2026 dans la catégorie Junior.