Ile Maurice: L'UPSEE demande la fermeture de quatre collèges

Ces établissements, censés être des lieux d'apprentissage et d'épanouissement, sont aujourd'hui le théâtre de graves dysfonctionnements : infrastructures délabrées, gestion autoritaire, non-respect des droits des enseignants et des élèves, ainsi que de graves manquements à la santé et à la sécurité.

Ces situations dénoncées par le syndicat illustrent une crise profonde, révélatrice des failles systémiques affectant la gestion des écoles par la Private Secondary Education Authority (PSEA). Elles mettent en danger non seulement l'avenir des élèves, mais aussi la crédibilité du système éducatif.

Alpha College : Un établissement en ruines au coeur de Port-Louis

Situé rue La Poudrière à Port-Louis, Alpha College fait face à une crise profonde. L'état général de l'établissement est alarmant : bâtiments délabrés, infiltrations d'eau, classes insalubres, absence de cantine, infrastructures vétustes. Le danger est omniprésent, comme en témoigne la récente chute d'une élève grièvement blessée. Les enseignants, souvent contraints de nettoyer eux-mêmes les lieux après la pluie, travaillent dans des conditions inacceptables.

Au college Alpha, le plafond en piteux état.

Les laboratoires de sciences sont quasiment hors d'usage : absence de produits chimiques, équipements vétustes, infiltrations d'eau et murs couverts de moisissure. La salle informatique est inutile, faute de connexion internet. Quant à la bibliothèque, ses ouvrages sont obsolètes et aucun nouveau matériel n'a été acquis depuis des années.

La gestion de l'établissement suscite également l'indignation. Le bureau de la rectrice, climatisé et luxueux, contraste violemment avec l'état du reste du collège. Elle est accusée de comportements autoritaires, de pressions sur le personnel pour des contributions financières injustifiées et d'un manque total de transparence quant à l'usage des fonds. Des allégations de favoritisme envers un entrepreneur proche et de pratiques douteuses d'admission - notamment la distribution de cadeaux pour attirer les inscriptions - entachent davantage sa gestion.

Le collège Alpha après des jours de pluie.La sécurité est compromise : escaliers glissants, mains courantes rouillées, mobilier cassé, sorties de secours verrouillées et sans inspections. Le personnel non enseignant a dû aménager son propre mess room avec ses fonds personnels.

Face à cette situation dramatique, une intervention urgente des autorités est requise. Les élèves d'Alpha College méritent un environnement d'apprentissage digne, sécurisé et équitable. Le droit à l'éducation ne doit pas dépendre du code postal.

Friendship College (Girls) : Harcèlement, abus de pouvoir et conditions de travail alarmantes

Un profond malaise règne au sein du Friendship College (Girls) où plusieurs membres du personnel, tant enseignant que non enseignant, dénoncent des actes répétés de harcèlement, de victimisation et de gestion arbitraire.

Plusieurs éducateurs expérimentés ont vu leur poste de chef de département leur être retiré sans justification. D'autres, bien que hautement qualifiés, se sont vus refuser le droit d'enseigner leur matière de spécialisation. Certains ont été déclarés «redondants» (enseignants non-affectés) tout en étant réaffectés à des remplacements d'urgence, sans consultation préalable. Une caméra de surveillance a été installée dans la salle du personnel, portant atteinte à la vie privée des employés, contraints de signer un document sans possibilité de discussion.

Au collège Friendship en début d'année.

Le personnel éducatif se plaint également d'intimidation constante, notamment pour avoir refusé de participer à des activités sociales imposées. Des documents confidentiels ont été retrouvés dans des espaces accessibles, soulevant de graves questions de négligence. Par ailleurs, les éducateurs sont obligés de se présenter au collège pendant les vacances, sous prétexte que les vacances ne concernent que les élèves.

Le syndicat enseignant n'est pas reconnu par la direction, ce qui prive le personnel de tout recours collectif légitime. Des cas d'abus ont également été signalés parmi le personnel non enseignant : travaux de construction, cuisine, nettoyage et même des tâches personnelles dans le bungalow du gestionnaire.

Chandraprakash Ramkalawon, sociologue et député, est souvent absent. Un autre enseignant est alors contraint de couvrir deux classes à la fois. Face à cette gestion autoritaire, de nombreuses plaintes ont été déposées auprès du ministère du Travail, de la PSEA, et dans plusieurs postes de police.

New Educational College : Abus de pouvoir et discriminations dans une école en crise

Un rapport récent met en lumière une série de pratiques troublantes au sein du New Educational College, allant du favoritisme à des atteintes graves aux droits des enseignants et des élèves. Ce climat toxique, progressivement instauré, semble orchestré par une gestion familiale et autoritaire, qui nuit au bon fonctionnement de l'établissement et au bien-être de la communauté éducative.Au New Educational, les élèves mangent près des toilettes.

La soeur de la rectrice, cheffe du département d'arts, bénéficie de privilèges flagrants : salle climatisée privée, équipements personnels et absence totale d'obligations auxquelles les autres enseignants sont strictement soumis. Elle ne participe ni aux rassemblements scolaires ni à la vie commune de l'équipe éducative. Cette inégalité de traitement s'étend à d'autres membres de la famille de la direction, notamment la responsable de la bibliothèque, qui impose aux élèves des démarches humiliantes et injustifiées.

L'ancien manager de l'établissement, révoqué en 2024, est réapparu soudainement au collège le 18 mars 2025, s'autoproclamant «envoyé spécial» du conseil d'administration, sans mandat légal. Il convoque des réunions, donne des ordres et manipule la communication officielle, semant la confusion et l'inquiétude parmi le personnel qui attend des clarifications urgentes de la part de la PSEA.

Les enseignants subissent également des pressions injustifiées : participation forcée à des campagnes de recrutement, cotisations obligatoires pour des fonds non justifiés, restrictions sur le développement professionnel et refus d'accès aux outils nécessaires à leur travail. Toute contestation est systématiquement sanctionnée.

Plus grave encore : un élève a récemment perdu la vie, faute de moyens de transport médicalement encadrés. L'enseignant qui l'avait conduit à l'hôpital avec sa propre voiture a dû faire face seul aux conséquences psychologiques et légales. Ce drame illustre une gestion irresponsable et inhumaine.

Les pratiques financières du collège sont également mises en cause : détournement des fonds de la Parent Teacher Association, activités fictives, tombolas truquées, et dépenses personnelles maquillées en frais scolaires. Le matériel pédagogique est souvent emprunté au personnel ou uniquement présenté lors des inspections officielles, créant une fausse image de bon fonctionnement.

Le climat interne est en outre marqué par des discriminations religieuses, du harcèlement moral, du sexisme et des traitements humiliants infligés aux élèves. Des propos déplacés, des fêtes douteuses et des exigences inacceptables rythment désormais le quotidien.

Face à ces dérives, le personnel appelle de toute urgence à une enquête indépendante, à une intervention de la PSEA et à la mise en place de mesures correctives immédiates. Il en va non seulement de la qualité de l'éducation offerte, mais aussi du respect des droits fondamentaux de ceux qui la font vivre.

Renascence College : Une école au bord du dysfonctionnement

La population scolaire du Renascence College connaît une chute alarmante, avec seulement 12 à 18 élèves présents en moyenne chaque jour. Ce déclin touche notamment quatre sections actives : la neuvième année prolongée (trois élèves), la neuvième année prolongée Plus (six élèves), la neuvième année Rouge (12 élèves), et la 11e année (deux élèves).

Parallèlement, sept enseignants n'ont aucun emploi du temps depuis janvier 2025. Ils signent leur présence sans être assignés à une tâche, ce qui interroge sur la gestion des ressources humaines dans l'établissement.

La PSEA a été informée de cette situation préoccupante. Pourtant, au lieu de réaffecter enseignants et élèves dans d'autres établissements, plus de 2 millions de roupies ont été versées sur le compte de la rectrice. Cette décision suscite de vives interrogations, surtout après la mise en garde du Premier ministre sur la mauvaise gestion des fonds publics.

L'école maintient son fonctionnement avec un nombre d'élèves bien en deçà des exigences officielles. Cette situation enfreint l'accord signé en 2016 entre l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) et le ministère de l'Éducation, qui prévoit la réaffectation des enseignants dans d'autres écoles publiques.

De plus, le collège fonctionne sans gestionnaire depuis la pandémie de Covid-19, et aucun éducateur senior n'est en poste. Il est confirmé que la rectrice est en préretraite ce qui laisse planer un flou inquiétant sur la gouvernance de l'établissement. Cette situation soulève de sérieuses préoccupations quant à la gestion, à l'utilisation des fonds publics et à la qualité de l'éducation dispensée. Une intervention urgente des autorités compétentes s'impose.

Dysfonctionnements persistants dans la gestion de la PSEA

Plusieurs dérives affectent actuellement la gestion des écoles par la PSEA, au détriment des enseignants comme des élèves. Les circulaires émises manquent souvent de clarté, entraînant des interprétations contradictoires. Ainsi, une circulaire interdisant les cours après les élections municipales a créé la confusion en raison de l'ambiguïté du terme «centre de vote». Une deuxième circulaire a dû être publiée en urgence. Leur diffusion à la dernière minute complique l'organisation, notamment en cas de conditions météorologiques défavorables. Par ailleurs, aucun atelier n'a encore été proposé au personnel pour l'accueil des visiteurs, pourtant essentiel.

Sur le plan sanitaire et sécuritaire, un écart important existe entre les rapports optimistes des superviseurs de la PSEA et la réalité sur le terrain, où les infrastructures restent dangereuses.

Concernant les lenteurs administratives, bien que la réglementation impose la nomination automatique d'un employé au 13e mois après 12 mois de service, la PSEA met souvent plus de trois mois à le faire, laissant l'employé sans salaire. Concernant les ressources humaines, la réintégration des enseignants mis à disponibilité devrait être priorisée avant tout recrutement externe. L'approbation tardive des emplois du temps (parfois en avril) désorganise les écoles dès la rentrée.

D'autres problèmes persistent : manque d'uniformes pour les gardiens absence d'équipements de protection individuelle (EPI). Malgré cela, la PSEA n'a pris aucune mesure corrective.

Où est le visage humain de l'éducation ?

Face à ces dérives et insuffisances, une intervention urgente s'impose réclame l'UPSEE. La PSEA doit revoir ses pratiques, améliorer sa communication, accélérer ses processus administratifs, et garantir des conditions de travail et d'apprentissage dignes. L'éducation, droit fondamental de chaque enfant, ne peut être sacrifiée à la négligence ou à des intérêts privés, estime le syndicat. Si le ministre de l'Éducation proclame un système éducatif à visage humain, alors il est temps que ce visage se reflète concrètement, dans la transparence, la sécurité et le respect des droits de tous les acteurs du secteur éducatif.

Ces dossiers seront examinés par le nouveau conseil d'administration

Nous avons contacté les autorités pour avoir une version de ces établissements. Le ministère de l'Éducation nous a expliqué qu'il est informé des accusations et allégations portées à l'encontre de certains collèges. La Private Secondary Education Authority se penche actuellement sur plusieurs cas, et ces dossiers seront examinés par le nouveau conseil d'administration, qui se réunit au cours de la semaine.

Ce nouveau board nommera une équipe indépendante, avec l'aide d'un juriste, afin de faire toute la lumière sur ces allégations. Des mesures seront prises, en temps et en heure, selon les situations. Par ailleurs, toute décision tiendra compte, en priorité, de l'intérêt des élèves ainsi que du personnel enseignant et non enseignant. S'agissant des autres allégations, «nous laissons les autorités compétentes et concernées poursuivre leurs enquêtes».