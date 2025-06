Sénégal: Bac technique - À Kédougou, les épreuves ont démarré dans d''excellentes conditions' (président du jury)

Kédougou — Les épreuves de l'examen du baccalauréat technique se déroulent dans d"'excellentes conditions" au lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy de Kédougou (sud-est), a confié à l'APS, Mouhamadou Moustapha Sarr, président du jury.

"Nous avons fait le lancement des épreuves très tôt ce matin à 8h.00 dans d'excellentes conditions. Et nous avons globalement 201 candidats dans des séries techniques différentes", a dit à l'APS le président du jury 1 311, Mouhamadou Moustapha Sarr.

Cet établissement qui abrite le jury 1.311 est composé de quatre séries techniques dont la série science technologie de l'économie et de la gestion (STEG), la série science et technologie de l'industrie et du développement durable et les séries T1 et T2.

Mouhamadou Moustapha Sarr, par ailleurs enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a compté dans son centre 9 absents sur les 201 candidats.

"(...) jusqu'à présent les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions et nous n'avons pas d'incidents pour le moment", a-t-il affirmé.

Il a sensibilisé les surveillants et les candidats sur le bon déroulement de l'examen qui a démarré à 8h.00 en présence des agents de la police centrale.

"Nous avons rappelé les règles aux candidats par exemple, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et tout le matériel a été mis à disposition à temps et les agents de police sont aussi présents dans le centre", a-t-il assuré.

Les candidats vont composer du lundi au samedi, soit six jours d'examen.