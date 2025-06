Sénégal: BFEM 2025 - Plus de 1.300 candidats à Bakel

Bakel — Le département de Bakel (est) va présenter 1.312 candidats à la session 2025 de l'examen du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), dont les épreuves sportives, ont démarré, lundi, sur l'ensemble du territoire national.

"Pour cette année, nous avons un total de 1.312 candidats pour le BFEM au niveau du département. Il s'agit de 815 filles et de 497 garçons", a dit Alla Thiaw, Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Bakel, lors d'un entretien avec l'APS.

"Pour les épreuves écrites, a-t-il indiqué, les candidats seront répartis dans onze centres d'examens pour autant de jurys, signalant que deux nouveaux centres ont été mis en place cette année".

"On a aussi deux nouveaux centres de plus pour le BFEM. Il y a le centre Ibrahima Malal Diama Bathily de Bakel qu'on a éclaté en deux centres et Senédebou qui devient aussi un centre, notamment le plus reculé du département", a-t-il ajouté, assurant que les conditions de déplacement des enseignants, des surveillants et autres agents sont réunies pour mener à bien leur travail, même dans les zones les plus reculées.

"Les autorités administratives ont invité tous les différents chefs de service à mettre à disposition leurs véhicules pour le transport. Elles ont aussi demandé un appui en carburant aux différents maires du département", a encore dit M. Thiaw