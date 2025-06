Congo-Kinshasa: Signature d'un nouveau cahier des charges entre Alpha Bisie Mining et les communautés de Walikale

Un nouveau cahier des charges a été signé entre la société minière Alpha Bisie Mining et les communautés locales affectées par ses activités. La cérémonie s'est tenue à Biruwe, à plus de 60 km de Walikale centre, en présence de plusieurs chefs locaux, de l'administrateur du territoire et d'une délégation du gouvernement provincial.

Ce document, fruit de plusieurs jours de négociations, prévoit la réalisation de projets de développement en faveur des communautés impactées par l'exploitation minière, pour un budget total de 15 millions de dollars sur une période de cinq ans (2025-2029).

Le cahier des charges signé prévoit la mise en oeuvre de plusieurs projets dans les groupements d'Utunda et Wassa, situés dans le secteur de Wanianga. Parmi les engagements pris par Alpha Bisie Mining figurent la construction de dix écoles, la mise en place de trois centres de santé ; l'installation d'un système de captage d'eau ; la construction de marchés locaux ; un appui aux secteurs de l'agriculture et de l'élevage.

Ces initiatives visent à améliorer les conditions de vie des populations locales affectées par les impacts de l'exploitation minière. La signature de cet accord a été accueillie avec satisfaction par les chefs locaux et les communautés concernées, qui espèrent voir ces projets contribuer au développement durable de la région.

Certaines voix, notamment celles d'acteurs politiques et de la société civile, dénoncent des irrégularités dans le processus. Le député provincial honoraire Prince Kihangi exprime ses réserves, évoquant une violation du code et des règlements miniers.

« Si vous parcourez tous les montants prévus pour le développement de Walikale, en tout cas c'est un contraste. On peut imaginer que pendant toutes ces années, on aurait déjà dépensé plus de 10 millions de dollars pour le développement de Walikale. Mais allez à Walikale pour voir s'il y a réellement un impact de cette activité sur le développement de la communauté. Nous demandons au gouvernement de ne pas laisser passer cette violation de la loi minière », a-t-il déclaré.

Face à ces accusations, un élu de Walikale annonce qu'une mission parlementaire sera prochainement dépêchée par l'Assemblée nationale pour examiner la situation.