Congo-Brazzaville: Écoles publiques - Un nouveau mode de gestion axé sur la participation communautaire

Les outils nécessaires à l'installation des Comités de gestion des établissements publics (Coges) ont été adoptés le 14 juin, à l'issue des assises dédiées à la réforme. Ces Coges devraient contribuer à une meilleure gestion des écoles publiques, notamment en milieu rural, en soutenant la qualité des activités pédagogiques et en optimisant la gestion des crédits alloués à ces établissements.

L'atelier national de réflexion sur l'installation des Coges s'est tenu du 12 au 14 juin à Kintéké, en banlieue nord de la capitale. Il a rassemblé les représentants des ministères de l'Enseignement général, de l'Enseignement technique, de l'Intérieur et des Finances, ainsi que des préfets, des maires, des directeurs départementaux du Trésor et des organisations de la société civile. Ce conclave s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme « Accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services », un projet gouvernemental financé par la Banque mondiale.

Les participants ont ainsi exhorté le gouvernement congolais à renforcer le cadre légal par la prise d'un arrêté relatif au suivi des Coges, à assurer la transparence dans les transferts de fonds et à prévoir des mécanismes de reddition des comptes. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer la collaboration interministérielle, en définissant clairement les rôles de chaque acteur dans la mise en place, le fonctionnement et le suivi des Coges. Les participants ont réaffirmé leur engagement à accompagner le processus d'installation des Coges et à participer à leur animation conformément aux termes de référence, au règlement intérieur et au manuel des procédures administratives et financières.

Ces discussions ont permis, selon le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, de clarifier les rôles de chaque partie prenante dans cette nouvelle configuration, qui englobe les ministères, les collectivités locales et les établissements scolaires. Elles ont également jeté les bases d'une gouvernance participative des écoles publiques, fondée sur la confiance, la transparence et la responsabilité partagée. « Ces acquis constituent un socle solide sur lequel nous devons maintenant bâtir avec méthode, rigueur et détermination. L'atelier s'achève, mais le travail commence à peine. Le chemin vers une gouvernance éducative participative, responsable et performante exige des efforts continus », a-t-il déclaré.

Il convient de signaler que les échanges ont principalement porté sur le cadre général et le conseil d'administration des établissements scolaires, ainsi que sur les conseils spécialisés pour le suivi pédagogique et disciplinaire. Un accent particulier a été mis sur la structuration et l'organisation hiérarchique des établissements scolaires selon le modèle des Coges, ainsi que sur les rôles croisés des ministères de l'Enseignement et de l'Intérieur dans l'installation et la gestion des Coges. La décentralisation financière du fonctionnement des établissements scolaires, ainsi que la chaîne de financement, les mécanismes de décaissement et la responsabilité locale dans la gestion des crédits alloués aux établissements scolaires publics ont également constitué des points centraux des discussions.