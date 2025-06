Congo-Brazzaville: Examen d'État - Plus de 90000 candidats à l'épreuve du baccalauréat

94 958 candidats répartis en 264 centres passent les épreuves du baccalauréat d'enseignement général du 17 au 20 juin. « Que cet examen d'Etat, qui ouvre les portes du cycle universitaire, soit exempt de toute calamité », a indiqué le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, lors d'une conférence de presse organisée à Brazzaville.

Les épreuves du baccalauréat démarrent le mardi 17 juin sur toute l'étendue du territoire national y compris dans les centres de Luanda et du Cabinda en Angola. Le premier jour sera consacré à l'épreuve des mathématiques pour toutes les séries : littéraires et scientifiques.

Le 18 juin, les littéraires feront les langues (français et anglais) tandis que les séries C et D passeront les épreuves des sciences physiques et anglais. L'histoire, la géographie et la deuxième langue sont au programme pour les séries A, le 19 juin au moment où les scientifiques feront les épreuves des sciences de la vie et de la terre ; l'histoire ou la géographie. Le 20 juin, dernier jour des épreuves écrites, les séries A feront la philosophie et l'éducation physique. Les candidats des séries C et D feront le français ou la philosophie.

Cette année, les 94 958 candidats au baccalauréat répartis en 264 centres y compris ceux de Luanda et du Cabinda en Angola représentent une augmentation de 5,44% du taux de participation comparativement à l'année dernière. 55740 candidats inscrits en série D, 35856 en série A et 3362 en série C. « Notre souhait le plus ardent est de voir ces jeunes s'admettre à cet examen et poursuivre, pour l'avenir, leurs études supérieures », a déclaré le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou.

Par ailleurs, il y a des élèves écartés de la course. Les chiffres de la direction des examens et concours indiquent que plus de 270 élèves ont été sanctionnés pour s'être frauduleusement inscrits en classe de terminale, 258 candidats officiels ont été détectés pour une double inscription aux baccalauréats technique et général, plus de 500 dossiers n'ont pas été retenus pour présentation de faux diplômes.

Lors de la conférence ayant précédé le lancement des épreuves du baccalauréat, le ministre Jean Luc Mouthou est revenu sur le concept : « Bac erreur zéro » en appelant les candidats et les autres acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen d'État à s'investir du mieux de leurs capacités et compétences pour qu'à l'arrivée, le bac session de juin 2025 soit exempt de toute calamité.