Congo-Brazzaville: Distinction - Anatole Collinet Makosso distingué Docteur honoris causa à Dakar

En marge de sa visite officielle au Sénégal, le Premier ministre de la République du Congo, Anatole Collinet Makosso, a été élevé au prestigieux grade de Docteur honoris causa par le Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar - CEDS

Lors d'une cérémonie solennelle au camp Leclerc vendredi 13 juin à Dakar, devant un parterre d'universitaires, de diplomates, d'officiels sénégalais et congolais, et ce, en présence de son épouse, Anatole Collinet Makosso, déjà membre associé de l'Académie des sciences d'Outre-mer, a reçu cette nouvelle distinction où le jury l'a reconnu comme une figure majeure de la réflexion stratégique et humaniste du continent africain.

C'est ce qui est ressorti des propos du Pr Charles Moumouni du CEDS, honoré de décerner le doctorat honoris causa à Anatole Collinet Makosso pour l'ensemble de son oeuvre intellectuelle et de son action pour la paix. Il a mis en lumière le parcours atypique du récipiendaire ayant une pensée rigoureuse et transversale qui, selon lui, dépasse les frontières du droit. Il a également souligné la capacité du Premier ministre congolais à décloisonner la recherche, s'illustrant par une approche pluridisciplinaire et une plume affûtée.

Visiblement ému, par une allocution teintée d'humilité et de reconnaissance, le chef du gouvernement congolais a salué l'héritage intellectuel du président de la République Denis Sassou N'Guesso en se réclamant de « son école », tout en rendant un hommage appuyé à la première dame qui l'a inspiré dans son engagement humanitaire.

À propos de cette distinction, il l'a reçue comme « une marque de graduation, de gratitude et de gratification ». Pour lui, ce titre n'est pas une fin en soi, mais un appel à poursuivre son combat pour la cause de la jeunesse africaine. « L'éducation est notre cause commune. Sans elle, pas de paix durable, pas de justice équitable », a-t-il souligné, n'omettant pas de rappeler brièvement qu'il recevait cette distinction à la veille du trentième anniversaire du rappel à l'au-delà de l'écrivain Sony Labou Tansi, décédé le 14 juin 1995 à Brazzaville.

Dans son intervention, le ministre des Forces armées du Sénégal, le général Birane Diop, représentant le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, a précisé la portée symbolique de cette reconnaissance. Il a salué à son tour « un parcours inspirant » et un homme d'État engagé, dont le leadership au sein de l'exécutif congolais fait figure d'exemple sur le continent.