Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 juin 2025

revue de presse

Afrique : L'ONU contrainte de réduire drastiquement son plan d'aide humanitaire faute de financement

Au lendemain des coupes budgétaires les plus importantes jamais enregistrées dans le secteur humanitaire international, l'ONU a présenté, ce lundi 16 juin 2025, un appel mondial « hyper-prioritaire » visant à aider 114 millions de personnes confrontées à des besoins vitaux à travers le monde, selon un communiqué.

Cette annonce, qui a sonné comme un coup de massue, soulève de véritables interrogations sur le sort des personnes dont les besoins humanitaires sont désormais relégués au second plan alors qu'ils relèvent de l'urgence vitale.

Le plan initial, révélé en décembre dernier via le Rapport d'évaluation humanitaire mondial (GHO), visait à mobiliser 44,7 milliards de dollars pour venir en aide à 190 millions de personnes dans 32 pays et neuf régions d'accueil de réfugiés. (Source allAfrica)

Kenya : Le chef adjoint de la police démissionne après la mort du blogueur Ojwang

Le chef adjoint de la police kényane a démissionné ce lundi alors que l’affaire de la mort du blogueur Albert Ojwang, décédé en détention dans des circonstances suspectes, prend une tournure judiciaire majeure. Cette décision survient alors que la pression publique s’intensifie sur les autorités de sécurité et que l’enquête officielle progresse.

Albert Ojwang, arrêté le 6 juin dans l’ouest du Kenya pour avoir accusé publiquement le chef adjoint de la police Eliud Lagat de corruption via les réseaux sociaux, avait été transféré à Nairobi, à plus de 400 kilomètres de son domicile. Deux jours plus tard, il était retrouvé mort dans une cellule du commissariat central de la capitale. (Source Africanews)

Au Togo, RFI et France 24 suspendus pendant trois mois

L’instance de régulation togolaise justifie cette mesure par « des manquements répétés, déjà signalés et formellement rappelés, en matière d’impartialité, de rigueur et de vérification des faits ». Le pays est classé 121ᵉ rang sur 180 dans le classement 2025 de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.

Les diffusions de Radio France internationale (RFI) et de la chaîne de télévision France 24 ont été suspendues au Togo pour trois mois, a annoncé l’instance de régulation des médias du pays, lundi 16 juin.

Dans sa décision dont l’Agence France-Presse a eu copie, la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) du Togo pointe trois reportages ou interventions, dont la diffusion sur France 24 d’un entretien dans lequel « des propos inexacts ont été tenus au sujet de conditions alléguées dans lesquelles l’artiste Aamron aurait été interpellé ». (Source Lemonde Afrique)

La Guinée se dote d'un nouvel organe électoral

La Guinée se dote d'un nouvel organe électoral : la Direction générale des élections, la DGE. Cette instance a été créée ce week-end par décret du président de transition Mamadi Doumbouya. La DGE remplace la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et devient officiellement l'organe chargé d'« organiser les élections politiques et les référendums » sur l'ensemble du territoire.

Mais ce nouvel instrument, placé pour la tutelle du ministère de l'Administration territoriale, est déjà accusé par l'opposition d'être « un verrou militaire » servant à maintenir le général putschiste à la tête du pays.

Comme d'habitude, le décret créant la Direction générale des élections a été entièrement lu à la télévision juste après celui promulguant la loi pour la tenue du référendum constitutionnel, prévu en septembre et celui faisant du ministère de l'Administration territoriale le seul habilité à organiser des scrutins dans le pays. (Source RFI)

Nigéria: Record de la participation féminine à la vie active(WEF)

Le Forum économique mondial (WEF) a révélé que le Nigéria a enregistré en 2025 son plus haut niveau historique de participation féminine à la population active.

Selon l’édition 2025 du Global Gender Gap Report du WEF, la parité dans l’emploi s’est nettement améliorée, avec un taux de participation des femmes atteignant 95,6 %, contre 89,9 % l’année précédente.

Ce progrès a permis au Nigéria de gagner 3,6 points dans l’indice « Participation et opportunités économiques », constituant l’un des rares motifs de satisfaction dans un bilan globalement contrasté en matière d’égalité de genre. (Source apanews)

Le Mali retiré de la liste grise du Groupe d’Action Financière

Le Mali n’est plus soumis à la surveillance renforcée du Groupe d’action financière (GAFI). Le pays a été officiellement retiré de la liste grise, une reconnaissance de ses efforts soutenus dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI a toutefois recommandé au Mali de poursuivre sa collaboration avec le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest afin de consolider et maintenir les avancées réalisées dans ce domaine.

Après quatre années de surveillance renforcée, le GAFI a salué les progrès significatifs du Mali dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Depuis 2021, le pays a déployé un vaste programme de réformes, incluant 27 actions correctives, la rédaction de dix rapports d’évaluation, et l’accueil d’une mission d’inspection internationale à Bamako en avril 2025. (Source Africa 24)

CAN 2025 : Déboutée par la CAF, la Guinée saisit le TAS

Désireuse de participer à la CAN 2025 au Maroc, la Guinée refuse d’abandonner malgré sa défaite sur le terrain face à la Tanzanie, qui lui a coûté sa qualification. Ce lundi 16 juin 2025, la Fédération Guinéenne de Football (FGF) a annoncé avoir saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) après un nouvel échec devant la Confédération Africaine de Football (CAF).

Pour rappel, en novembre 2024, le Syli National s'est incliné contre la Tanzanie lors de la dernière journée des éliminatoires (1-0), voyant ses espoirs de qualification s’évanouir. Peu après, la FGF a déposé une réclamation, accusant la Tanzanie d’avoir aligné un joueur, Muhamed Ibrahim Ame, avec un numéro de maillot incorrect (26 au lieu de 24 indiqué sur la feuille de match). Le camp guinéen espérait ainsi obtenir une victoire sur tapis vert, synonyme de qualification. (Source sportnewsafrica)



En neuf ans, le Bénin triple sa capacité de production d’énergie

Romaric Ogouwalé, ministre conseiller à l’Énergie a présenté les progrès énergétiques réalisés sous l’ère Talon le dimanche 15 juin 2025 dans l’émission Cartes du table de la radio Océan FM.

Le ministre conseiller à l’Énergie, à l’eau et aux mines, Romaric Ogouwalé, était l’invité de l’émission sociopolitique « Cartes sur table » de la radio Océan FM, ce dimanche 15 juin 2025. Il y a livré une lecture globale des progrès accomplis par le gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur énergétique au cours des neuf dernières années. (Source beninwebtv)

Présidentielle au Cameroun : Tensions internes au sein de deux partis du Nord autour du soutien à Paul Biya

À quelques mois de la présidentielle camerounaise, deux figures politiques du Nord, Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba, remettent en cause leur alliance avec le président Paul Biya. Le premier a lancé une attaque virulente contre le régime lors d’un meeting à Garoua, tandis que le second fait face à une fronde interne au sein de son parti, l’UNDP, qui exige une rupture avec le RDPC. Une contestation qui pourrait bouleverser les équilibres politiques dans cette région stratégique représentant près de 40 % de l’électorat national.

Ancien porte-parole du gouvernement et fidèle soutien du président, Issa Tchiroma a surpris en dénonçant publiquement, dans sa ville natale, la pauvreté, le chômage et l’absence de perspectives pour les jeunes. S’exprimant en langue locale, il a incité les militants du FSNC à tourner le dos à celui qui, sans le nommer, serait « responsable de leurs malheurs depuis 40 ans. (Source Africapresse)

Gabon/Owendo : Une solution digitale pour dynamiser le transport urbain

La société Parallel-network(PA.NET) a présenté une plateforme innovante de gestion du transport urbain dans la commune d’Owendo, le 13 juin à Hermann Immongault, ministre de l’intérieur et de la sécurité. Cette présentation a eu lieu en présence du délégué spécial de la commune et de plusieurs responsables des Forces de défense et de sécurité. Cette solution numérique vise à sécuriser le système de transport grâce à des QR code, attribués à chaque véhicule.

La municipalité d’Owendo se voit doter d’un outil qui va permettre de mieux gérer les automobilistes. Grâce à cette technologie, les agents municipaux disposent désormais d’un accès instantané à un ensemble d’informations fiables. La solution de Parallel-Network, s’illustre comme une innovation qui répond à la question de la digitalisation de l’administration. (Source GabonMediaTime)