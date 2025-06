Tunisie: Les tortues marines menacées par la pollution et le commerce illégal

Célébrée chaque année le 16 juin, la Journée mondiale des tortues marines vise à sensibiliser la communauté internationale à l'importance de préserver ces espèces aquatiques menacées d'extinction.

À cette occasion, le WWF Afrique du Nord a renouvelé son engagement en faveur de la protection des tortues marines, soulignant leur rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes marins. L'organisation met en oeuvre des actions concrètes visant à protéger leurs habitats naturels et à réduire les risques auxquels ces espèces sont exposées. Ces initiatives sont menées en coordination avec les associations locales et les experts régionaux, dans le cadre du réseau Nord-Africain pour la conservation des tortues marines (NASTNet).

Le WWF a également insisté sur l'importance d'impliquer les communautés locales dans les efforts de préservation. Il a ainsi lancé un appel à réduire la consommation de plastique, à soutenir les politiques et les initiatives environnementales, et à sensibiliser davantage à l'importance des tortues marines pour l'équilibre écologique.

Le Fonds mondial pour la nature a par ailleurs encouragé l'adoption de pratiques de pêche durables pour limiter les captures accidentelles. Il a rappelé quelques gestes de précaution : éviter de s'approcher des tortues en mer, ne pas les déranger pendant la ponte, et contacter les autorités compétentes en cas de découverte d'une tortue blessée ou en détresse, sans tenter de la manipuler.

En Tunisie, trois espèces de tortues marines sont recensées : la caouanne (Caretta caretta), espèce la plus répandue, localement appelée Fakroun Bhar ou Gley à Sfax, la tortue verte (Chelonia mydas), très rarement observée, la tortue luth (Dermochelys coriacea), régulièrement signalée dans les eaux tunisiennes.

Selon le projet « COMMON » de gestion et de suivi des déchets marins, mené par l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer et financé par l'Union européenne, les déchets plastiques représentent plus de 95 % des déchets marins en Méditerranée, constituant une menace majeure pour les tortues marines. Ces dernières peuvent confondre le plastique flottant avec des proies naturelles. Une fois ingéré, le plastique peut provoquer un faux sentiment de satiété, entraînant malnutrition, occlusions intestinales, voire suffocation.

Outre la pollution plastique, les tortues marines en Méditerranée font face à d'autres menaces : le commerce illégal, encore courant en Tunisie, la pollution lumineuse, qui désoriente les tortues pendant la nidification, les changements climatiques, affectant le niveau de la mer et les courants, les collisions avec les embarcations et l'urbanisation côtière et la destruction des plages de ponte.