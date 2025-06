Tunisie: CA/Elections du 21 Juin - Hichem Manai, tête d'une liste consensuelle

Après moult tergiversations, Hichem Manai, ex-trésorier du CA et ex-membre de la Lnfp, est l'homme du consensus avec Dr Trabelsi et quelques membres du comité sortant.

Plus d'un mois de bruits de couloirs et de coulisses chaudes au CA avec un bras de fer entre le mécène américain et le comité de sages, et voilà que les choses se précisent avant les élections du 21 juin.

Après le désistement de maintes personnes pour diverses raisons, c'est finalement Hichem Manai qui va se porter tête d'une liste consensuelle où il sera assisté par Dr Mohsen Trabelsi, Ferid Khemakhem, Hajer Baccar, ainsi que Mehdi Miled, Sami Belkadhi , Mostapha Naboultane et Elyes Neji. Une liste où il y a des nouveautés, mais aussi des membres du comité sortant qui resteront présidents de sections et qui jouissent de la confiance du mécène américain.

Les projecteurs sont braqués bien entendu sur Hichem Manai, le futur président du club, étant donné que ce sera une seule liste candidate (à moins d'une surprise de dernière minute). Il s'agit d'un ex-dirigeant au CA qui a exercé souvent la fonction de trésorier (il a la casquette de comptable et de conseiller fiscal) des temps de Cherif Bellamine.

Il est resté souvent proche des comités directeurs du CA, même s'il a choisi de tourner vers la Lnfp où il a été membre à plusieurs reprises. C'est un profil de technocrate qui a une bonne connaissance des rouages du CA et qui maîtrise l'aspect comptable et financier. Cette liste est une sorte de compromis entre le comité de sages et le mécène américain qui n'a pas manqué d'exercer une énorme pression pour prendre la tête d'un comité provisoire et changer les statuts.

Il a même imposé au comité de sages certains noms au risque de ne plus injecter de liquidités. C'est clair que le prochain comité directeur clubiste ne sera pas aussi autonome que l'on pense.

Il y aura une influence et une intervention concrète du mécène américain qui va amener des cadres pour superviser la gestion du nouveau comité et éviter ce qui s'est passé la dernière saison. La fin du calvaire ? A court terme, si. Il y aura des élections, et ce sera un nouveau comité élu et représentatif des différents courants qui agissent dernièrement. Mais les résultats sportifs, l'amélioration de la gestion, de la communication et surtout la relation à définir avec le mécène américain seront, bien entendu, les critères de réussite de ce comité plébiscité.

Mohamed Sahli, course contre-la-montre

Après tant d'attente et de temps perdu, c'est Mohamed Sahli qui va suppléer Bettoni. Chargé officieusement de faire le directeur sportif, l'ex-entraîneur de l'USM, qui n'a eu ni moyens ni surtout un vis-à-vis officiel pour conclure les opérations de recrutement, doit retrouver le terrain et programmer la reprise.

L'avantage, c'est qu'il a débarqué depuis la fin de la dernière saison, et qu'il a donc pris une idée approfondie sur l'effectif clubiste et ses limites. Faire l'entraîneur ne va pas être une mission complexe pour lui, mais il y a eu beaucoup de temps perdu. Il aurait pu assainir l'effectif depuis pas mal de temps, et cibler des renforts. Il aura à composer son staff avec quelques rescapés de l'ancien staff de Bettoni ( notamment Ouni et Hochede, le préparateur physique. ).

Va-t-il réussir et éviter l'insoutenable dernière saison où son prédécesseur a laissé passer une chance inouïe de remporter un titre à la portée ? Pourra-t-il élever le niveau de l'équipe et surtout oser assainir l'effectif et éloigner les éléments qui n'ont plus rien à donner ? Sahli n'aura pas les choses faciles.