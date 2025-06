Nigeria: LemFi acquiert la société britannique de cartes de crédit Pillar pour se développer en Europe

TLDR

LemFi, fintech nigériane spécialisée dans les transferts de fonds, a acquis Pillar, startup britannique spécialisée dans les cartes de crédit, afin d'étendre sa gamme de produits et sa portée opérationnelle en Europe.

L'acquisition permet à LemFi d'aller au-delà des transferts de fonds et d'offrir des cartes de débit, des portefeuilles multidevises et des services de crédit aux utilisateurs migrants.

Fondée en 2020, LemFi compte aujourd'hui plus de 2 millions d'utilisateurs dans le monde et traite plus d'un milliard de dollars de transactions par mois.

LemFi, une fintech fondée au Nigéria spécialisée dans les transferts de fonds, a acquis la startup britannique Pillar, spécialisée dans les cartes de crédit, afin d'élargir sa gamme de produits et sa portée opérationnelle en Europe. Cette acquisition permet à LemFi d'aller au-delà des transferts de fonds et d'offrir des cartes de débit, des portefeuilles multidevises et des services de crédit aux utilisateurs migrants ayant peu ou pas d'antécédents en matière de crédit au Royaume-Uni.

L'accord place l'infrastructure de licence de Pillar sous le contrôle de LemFi, ce qui permet des opérations plus transparentes sur les marchés britannique et européen. L'équipe fondatrice et le personnel de Pillar rejoindront LemFi dans le cadre de l'intégration. L'opération intervient après que LemFi a levé 53 millions de dollars lors d'un tour de série B en janvier 2025, s'appuyant sur sa série A de 33 millions de dollars en 2023.

Fondée en 2020, LemFi compte aujourd'hui plus de 2 millions d'utilisateurs dans le monde et traite un volume de transactions mensuel de plus d'un milliard de dollars. L'entreprise fait partie d'une cohorte croissante de fintechs africaines, comme Grey, NALA, PalmPay, Kuda et Eversend, qui étendent leurs empreintes en matière de transferts de fonds et de services bancaires numériques à l'échelle mondiale.

Key Takeaways

L'acquisition de Pillar par LemFi met en évidence un changement de stratégie parmi les fintechs africaines : la sécurisation de l'infrastructure réglementaire en tant que fossé concurrentiel. Alors que les marchés mondiaux des transferts de fonds renforcent les normes de conformité et donnent la priorité aux entités agréées, des entreprises comme LemFi font le pari que la possession de licences leur permettra de croître plus rapidement et plus durablement que leurs concurrents.

Alors que la croissance initiale était tirée par l'acquisition d'utilisateurs et la vitesse des transactions, la prochaine phase pour les fintechs africaines est définie par la profondeur des produits, la confiance opérationnelle et les autorisations de marché. L'entrée de LemFi dans les services de crédit fait écho à une tendance plus large : les migrants n'ont souvent pas d'historique de crédit et les institutions traditionnelles sont lentes à s'adapter.

En intégrant les prêts réglementés dans son portefeuille, LemFi s'attaque à un point critique pour ses utilisateurs. L'opération laisse également entrevoir une future consolidation du secteur. À mesure que les volumes de transactions et la complexité des réglementations augmentent, seules les plateformes disposant d'une offre étagée, d'une conformité solide et de licences régionales pourraient être en mesure de s'adapter efficacement. Le pari de LemFi est clair : construire les rails peut être aussi important que de servir le client.