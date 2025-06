Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le député Antoine Tiémoko Assalé se lance en indépendant

En Côte d'Ivoire, le député-maire de Tiassalé et ancien journaliste, Antoine Tiémoko Assalé a officialisé sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. À 49 ans, il veut incarner une alternative aux partis traditionnels et défendre un programme axé sur la jeunesse, la lutte contre la corruption et les réformes institutionnelles.

En Côte d'Ivoire, c'est officiel depuis le 14 juin 2025 : Antoine Tiémoko Assalé, député et maire de Tiassalé, entre dans la course à la présidence en tant qu'indépendant. Journaliste de formation, il se revendique comme le visage d'une « nouvelle génération d'acteurs politiques ». Il place au coeur de son programme la lutte contre la corruption, avec la volonté de supprimer les institutions et postes jugés budgétivores. Il promet également une réforme du système éducatif et de mettre à plat les problèmes fonciers.

Dans le même état d'esprit, au mois de mai, l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Toh Bi Iriéa, a annoncé qu'il se présentait en indépendant. Selon le politologue Geoffroy-Julien Kouao, « ces candidatures viennent rompre avec la routine instaurée par les partis politiques depuis trente ans ».

Le défi des parrainages

Seulement, les indépendants doivent surmonter deux barrières : la collecte des parrainages et la caution, fixée à 50 millions de francs CFA, soit un peu plus de 76 000 euros. « Nous misons sur une collecte dans 17 régions », explique Israël Guébo, premier vice-président de l'ADCI (Aujourd'hui, Demain la Côte d'Ivoire), le mouvement citoyen lancé il y a un an par Antoine Tiémoko Assalé. Une cagnotte citoyenne a par ailleurs été ouverte pour réunir la caution du candidat.

Lors de l'élection présidentielle de 2020, seuls 4 dossiers sur 44 avaient été validés par le Conseil constitutionnel. Plusieurs dossiers avaient été retoqués à cause de l'insuffisance ou de l'irrégularité des parrainages.