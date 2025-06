Afrique de l'Ouest: BRVM - Air Liquide Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance du marché des actions avec 6,86% de hausse ce 16 juin 2025.

Le titre Air Liquide Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse de 6,86% de son cours à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 16 juin 2025.

Le cours de ce titre est passé de 510 FCFA la veille à 545 FCFA ce 16 juin 2025, soit une augmentation de 35 FCFA. Il faut noter cependant que la hausse de la séance sous revue ne compense pas totalement la baisse de 7,27% de la veille. Il faut signaler aussi que la société Air Liquide Côte d'Ivoire n'a pas encore publié ses états financiers 2024 encore moins son rapport d'activité au titre du premier trimestre 2025. Au 31 décembre 2023, la société avait réalisé un résultat net de 895,708 millions de FCFA contre 402,747 millions de FCFA au 31 décembre 2022, soit une progression de 122,39%.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,86% à 545 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,31% à 590 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,12% à 520 FCFA), Uniwax Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,66% à 560 FCFA) et BICI Côte d'Ivoire (plus 4,97% à 16 900 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (moins 7,04% à 1 650 FCFA), ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 2,15% à 11 150 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 1,91% à 1 025 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,90% à 5 670 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,304 milliard de FCFA contre 1,975 milliard de FCFA contre la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 6,14 milliards, se situant à 11 812,655 milliards de FCFA contre 11 806,515 milliards FCFA le vendredi 13 juin 2025.

Celle du marché des obligations connait par contre une baisse de 53,166 milliards, en passant de 10 525,554 milliards de FCFA la veille à 10 472,388 milliards FCFA ce lundi 16 juin 2025.

L'indice BRVM Composite a progressé légèrement de 0,05% à 306,33 points contre 306,17 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 s'est replié de 0,18% à 153,01 points contre 153,28 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a légèrement progressé de 0,02% à 127,62 points contre 127,59 points la veille.