Soudan: Le curé d'El Fasher, ville assiégée, tué par un éclat d'obus d'artillerie

Khartoum — Le père Luka Jomo, curé de la ville assiégée d'El Fasher, au Soudan, a été tué par une balle perdue. C'est ce qu'a annoncé le diocèse d'El Obeid dans un communiqué publié le 13 juin.

« Chers pères, soeurs et fidèles tous. C'est avec une grande douleur que je vous écris pour vous informer du retour à la Maison du Père du père Luka Jomo ce matin (13 juin) à 3 heures du matin à El Fasher. La cause du décès est un éclat qui l'a tué ainsi que deux autres jeunes. Unissons-nous dans la prière et demandons à Dieu le Père que leurs âmes reposent en paix ».

El Fasher, la capitale du Nord-Darfour, considérée comme le dernier bastion des Forces armées soudanaises (SAF) dans la région, est presque entièrement contrôlée par les Forces de soutien rapide (RSF) rivales du général Mohamed Hamdan « Hemedti » Dagalo, qui bombardent sans cesse la ville. Le père Jomo a donc été victime de ces bombardements, mais il n'a pas été touché car il était la cible d'un assassinat prémédité.

Après l'Angélus du dimanche 15 juin, le Pape Léon XIV a adressé ses pensées « à la République du Soudan, dévastée depuis plus de deux ans par la violence ». « J'ai appris la triste nouvelle du décès du révérend Luke Jumu, curé d'El Fasher, victime d'un bombardement », a ensuite ajouté le Souverain Pontife. « Tout en assurant mes prières pour lui et pour toutes les victimes, je renouvelle mon appel aux combattants pour qu'ils cessent les hostilités, protègent les civils et engagent un dialogue pour la paix. J'exhorte la communauté internationale à intensifier ses efforts pour fournir au moins l'aide essentielle à la population, durement touchée par la grave crise humanitaire ».

Les deux années de guerre civile qui ont éclaté au Soudan en avril 2023 ont fait des dizaines de milliers de morts, 14 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et plus de trois millions et demi de réfugiés dans les pays voisins.