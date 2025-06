Sénégal: Théâtre Daniel Sorano - La nouvelle directrice promet de 'redorer davantage le blason' de l'institution

Dakar — La nouvelle directrice de la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, Oumy Diakhaté, a promis, lundi, de travailler à "redorer davantage le blason" de cette institution, afin qu'elle "puisse rivaliser avec les autres compagnies culturelles".

"Notre objectif, notre sacerdoce à partir de ce moment, est de redorer davantage le blason de la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, pour qu'elle puisse rivaliser avec les autres compagnies culturelles et, à la limite, [qu'elle parvienne] à leur damer le pion", a-t-elle déclaré.

Mme Diakhaté s'exprimait lors de la cérémonie de passation de service avec le directeur général sortant, Ousmane Barro Dione.

La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général et de la présidente du conseil d'administration de la compagnie.

"J'ai trouvé la boîte à un point A, et je vais l'amener à un point Z. C'est important avec des perspectives internes, sud-sud et nord-sud, que nous pussions vendre notre culture", a-t-elle notamment poursuivi.

Mme Diakhaté a insisté sur l'importance d'un examen "profond" de la situation actuelle du Théâtre national Daniel Sorano, sur tous les plans.

"J'ai été nommée à la tête de cette institution mythique et pleine d'histoire, ce n'est pas quelque chose que je puisse faire de façon théorique et formelle seulement. C'est une attitude et un regard que j'émets sur les autres et sur moi-même", a ajouté Oumy Diakhaté.

De son côté, le directeur général sortant, Ousmane Barro Dione, a dressé un bilan positif de son passage à la tête de cette institution, marqué par la mise en place de partenariats tant au plan continental qu'international, et la mise en place du programme "Sorano chez-vous", etc.

Il a signalé que plusieurs défis ont été relevés depuis sa prise de fonction, citant la question du recrutement, le statut de certains techniciens, les problèmes de contrats, etc.

"Par la grâce de Dieu et grâce à l'engagement de mes équipes, nous avons pu [...] en deux ans et sept mois, [...] embaucher 24 nouveaux agents, améliorer des contrats [...]", a-t-il indiqué. Il a souligné que ce bilan a été possible grâce à la confiance des agents de Daniel Sorano.

Professeur de lettres, Oumy Diakhaté a été nommée directrice générale de la Compagnie nationale de Théâtre Daniel Sorano de Dakar le 21 mai dernier.