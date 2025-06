Dakar — La chanteuse sénégalaise Coumba Gawlo Seck a lancé lundi un appel aux jeunes, les invitant à faire preuve de davantage de respect des valeurs nationales et de civisme.

La Journée de l'enfant africain, instituée en souvenir du massacre des enfants de Soweto, a été commémorée par l'association "Lumière pour l'enfance" de l'artiste sénégalaise, au cours d'une cérémonie tenue au Centre international du commerce extérieur (CICES), à Dakar.

Des autorités gouvernementales, dont des responsables du ministère de la Famille et des Solidarités, ont pris part à cette manifestation.

"Permettez-moi de lancer un appel aux jeunes et aux élèves appelés à assurer la relève, pour les inviter à faire preuve de respect de nos valeurs, de civisme, d'engouement pour les études ou pour l'apprentissage de métiers pour ceux qui sont en formation professionnelle", a dit l'interprète de la chanson "Soweto" marquant les débuts de son engagement pour l'enfance.

Coumba Gawlo a appelé les jeunes à redoubler d'efforts pour, demain, assumer pleinement leur devoir citoyen, au service de leur pays et de leur continent, dans un monde où le savoir, le savoir-être et le savoir-faire constituent des facteurs déterminants pour s'adapter aux réalités et mutations, à l'ère du numérique et de l'Intelligence artificielle, a-t-elle dit.

La chanteuse s'engage, au-delà de cette journée, à poursuivre le combat pour la cause des enfants débuté en 1991 avec son association.

La Journée internationale de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année depuis 1991, année de son institution par l'Organisation de l'unité africaine, actuelle Union africaine, en souvenir du massacre de centaines d'enfants par le pouvoir de l'Apartheid, le 16 juin 1976, lors d'une marche pour leurs droits à Soweto (Afrique du Sud).

A cette date, une manifestation de milliers d'étudiants sud-africains protestant à Soweto contre l'imposition de l'afrikaans comme langue d'enseignement dans leurs écoles, avait été violemment réprimée par la police, tuant et blessant de nombreux écoliers.

Coumba Gawlo, alors âgée de 14 ans, avait remporté le concours national de chant en 1986, en interprétant la chanson "Soweto", écrite par feu son père Laye Bamba Seck, en hommage et en soutien aux enfants de Soweto mais aussi pour la protection de tous les enfants et le respect de leurs droits.

La Journée de l'enfant africain offre chaque année, l'occasion de se souvenir du drame dont furent victimes les enfants et de sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontés les enfants africains, à savoir l'inégalité, la pauvreté, les conflits et le manque d'accès à l'éducation.

C'est aussi une journée de plaidoyer pour promouvoir les droits des enfants et encourager des actions pour améliorer leurs conditions de vie.

La Journée de l'enfant africain porte cette année sur le thème "Planification et budgétisation des droits de l'enfant : progrès et défis pour la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant".

Pour le ministère de la Famille et des Solidarités, "au Sénégal, des efforts significatifs ont été consentis depuis l'adoption en 2013 de la Stratégie nationale de protection de l'enfance".

Il signale que le budget dudit ministère, qui a en charge la protection de l'enfance, est passé de 9,9 milliards de FCFA en 2011 à 31,3 milliards en 2023, avant d'être porté à 46, 06 milliards en 2024.

Au Sénégal, pour une meilleure prise en charge des droits de l'enfant, les autorités publiques ont institutionnalisé, dès 1988, l'organisation de la Semaine nationale de l'enfance, qui en est à sa 35e édition et dont le lancement coïncide, depuis 2005, avec la célébration de la Journée de l'enfant africain.

Selon le ministère, le Sénégal, soucieux de ses engagements internationaux, a aussi ratifié la presque totalité des instruments juridiques relatifs à la protection des enfants, notamment la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.

Malgré ces progrès, indique-t-on, des efforts restent à faire pour une meilleure prise en charge de l'enfance.