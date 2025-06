Afrique: Technologie - Le sud-coréen Naver choisit le Maroc pour son hub IA sur le continent

Le Maroc s'impose comme une destination stratégique pour les investissements technologiques grâce à sa position géographique, ses infrastructures numériques en développement et son engagement en faveur des énergies renouvelables. Le pays attire de plus en plus d'acteurs mondiaux du numérique.

Le groupe technologique sud-coréen Naver a annoncé, vendredi 13 juin, la création d'un centre de données d'intelligence artificielle (IA) de nouvelle génération au Maroc, en partenariat avec Nvidia, Nexus Core Systems et l'investisseur Lloyds Capital. Alimenté par des énergies renouvelables, le site vise une capacité de 500 MW pour répondre à la demande croissante en services d'IA souverains dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

« Cette collaboration sera un tournant important pour la technologie de l'informatique en nuage et de l'IA de Naver afin de s'étendre au-delà du Japon, de l'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient au marché européen », a déclaré Chae Sun-joo (photo, au centre), PDG des activités stratégiques de Naver.

La première phase du chantier est prévue pour le quatrième trimestre avec l'installation d'un supercalculateur de 40 MW, équipé des tout derniers GPU Blackwell (GB200) de Nvidia. À terme, l'infrastructure devrait s'étendre progressivement à 500 MW, grâce à un accord conclu avec l'énergéticien TAQA pour garantir un approvisionnement stable en électricité verte.

Pour Naver, le choix du Maroc repose sur plusieurs atouts, notamment sa proximité géographique avec l'Europe (à seulement 15 km via le détroit de Gibraltar), son réseau de câbles sous-marins à fibres optiques et un environnement énergétique compétitif. Le royaume ambitionne d'atteindre 52 % de son mix énergétique à partir de sources renouvelables d'ici 2030 et dispose de projets d'envergure comme le complexe solaire Noor à Ouarzazate (580 MW installés).

Ce projet s'inscrit dans une dynamique régionale porteuse. Ces dernières années, le Maroc a renforcé son positionnement comme hub numérique en Afrique du Nord, attirant plusieurs investissements dans les data centers et les infrastructures cloud. Le pays a récemment été choisi pour accueillir un autre projet de méga data center de 386 MW à Tétouan.

Au-delà de son impact technologique, ce futur centre de données devrait avoir des retombées positives sur l'économie locale : création d'emplois qualifiés, transfert de compétences, développement de l'écosystème numérique et renforcement de la souveraineté numérique nationale. Il pourrait également attirer d'autres investissements internationaux dans les secteurs du cloud, de l'IA et des télécommunications, contribuant ainsi à positionner durablement le Maroc comme un carrefour stratégique de l'économie numérique en Afrique.