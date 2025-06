Afrique de l'Ouest: Saint-Louis - Atelier régional sur l'innovation et la prévention des inondations dans le Bassin du fleuve Sénégal, mardi

Dakar — L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et le Pôle mondial d'innovation de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (UGIH/CCNUCC) organisent conjointement, mardi et mercredi, à Diama, une localité située à 31 kilomètres de la ville de Saint-Louis, un atelier régional sur l'Innovation, la Résilience climatique et la Prévention des inondations dans le Bassin du fleuve Sénégal, annonce un communiqué reçu lundi à l'APS.

Cet atelier d'envergure internationale dont le thème est "Bassin du fleuve Sénégal : Espace d'opportunité pour la résilience climatique, l'emploi et l'innovation" se tiendra précisément sur le site stratégique du barrage de Diama, situé à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.

"Il réunira des experts, des chercheurs, des innovateurs, des représentants d'institutions internationales et des acteurs communautaires pour échanger autour des enjeux et perspectives du Bassin du fleuve Sénégal (BFS), espace vital partagé par la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal", ajoute le communiqué.

Prévue sur deux jours, l'atelier vise spécifiquement, entre autres, à diagnostiquer les vulnérabilités du bassin, identifier des solutions innovantes et climato-intelligentes dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de l'énergie, de la gestion des écosystèmes et de l'économie verte tout en cherchant à renforcer l'implication des jeunes et des femmes dans la coopération régionale et l'innovation dans un contexte marqué par l'intensification des effets du changement climatique et la pression sur les ressources naturelles.

La rencontre vise également à "présenter un plan d'alerte actualisé contre les inondations, incluant le système d'alerte précoce (SAP) de l'OMVS et favoriser l'émergence de partenariats concrets et de mécanismes de financement pour des projets pilotes structurants".

Le communiqué annonce par ailleurs que le Haut-Commissaire de l'OMVS, Mohamed Abdel Vetah, ouvrira la session en présentant la vision 2050 de l'Organisation, le potentiel économique et le rôle stratégique du bassin.

Des panels thématiques animés par des experts seront organisés autour de sept grandes thématiques, allant de la gestion durable des ressources à l'innovation technologique et sociale, en passant par les dynamiques socioculturelles et les mécanismes de financement climatique sont aussi au menu de cette rencontre, indique la même source.

Les représentants des partenaires au développement, notamment des ambassades et institutions financières, les experts du système OMVS, ainsi que des universités, incubateurs, entreprises innovantes, associations locales, jeunes chercheurs, collectivités territoriales et organisations de la société civile prendront part à cet atelier.