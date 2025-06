Nigeria: Violences dans le centre du pays - «Avec une gouvernance locale efficace, la crise s'atténuera»

Des milliers de Nigérians ont fui leur domicile après une attaque par des hommes armés, qui a fait plusieurs dizaines de morts à la veille du week-end, à Yelewata, dans l'État de Benue (centre du pays), a annoncé ce 16 juin 2025 l'agence des secours nigériane. Pour le chercheur Joseph Ochogwu, face aux causes multifactorielles de ces violences, « il est indispensable de mettre en place un système de gouvernance locale efficace pour remédier à ces situations ».

Plus de 6 000 personnes ont fui leur domicile au Nigeria, dans l'État de Benue, après la violente attaque dans la nuit du 13 au 14 juin 2025 contre le village de Yelewata. L'agence nationale nigériane des secours (Nema), la Croix-Rouge, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) ont établi un camp d'accueil à Makurdi, la capitale de cet État situé dans le centre-est du pays. Un État où les violences sont récurrentes entre communautés d'éleveurs et d'agriculteurs

Le 15 juin 2025, des centaines de jeunes ont manifesté pour dénoncer ce cycle meurtrier. Pour le professeur Joseph Ochogwu, directeur général de l'Institut pour la paix et la résolution des conflits à Abuja, ce qui fait le lit de cette violence, c'est la combinaison de plusieurs facteurs : désertification, difficile répartition de la terre, prolifération des armes et absence d'une administration solide au niveau local. C'est donc la loi du plus fort qui prévaut.

« L'armée ne peut pas se déployer simultanément partout »

« Les collectivités locales constituent le premier niveau de gouvernement pour gérer et résoudre les conflits, souligne-t-il au micro d'Amélie Tulet. Mais elles sont faibles, à cause de la nature même du système où les États contrôlent les collectivités. Or, ces collectivités locales sont censées assurer, par exemple, l'éducation de base, les services de santé, les routes et infrastructures de base, pour garantir une présence de l'État dans ces communautés. Mais, en leur absence, les populations sont comme livrées à elles-mêmes et des acteurs extérieurs en profitent pour tenter de prendre le contrôle ».

Il poursuit : « Avec une gouvernance locale efficace, la crise s'atténuera. Les populations verront qu'elles peuvent s'adresser à l'État pour obtenir réparation, notamment en zone rurale. L'armée ne peut pas se déployer simultanément sur tous les théâtres d'opérations, dans toutes les communautés. C'est quasiment impossible, vue l'étendue du territoire. Il est donc indispensable de mettre en place un système de gouvernance locale efficace pour remédier à ces situations. Il est important que les élites politiques nigérianes commencent à construire un consensus autour de la prévention de la violence. »

Dimanche, « le nombre de personnes déplacées s'élevait à 1 069 ménages, soit 6 527 personnes », a comptabilisé la Nema, l'agence nationale des secours, dans un communiqué diffusé lundi. Parmi ces déplacés, « plus de 3 000, dont de nombreux femmes et enfants, ont un besoin urgent de nourriture, d'eau potable et de fournitures médicales essentielles », a ajouté la Nema.