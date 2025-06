Afrique: CAN Féminine 2024 / Princella Adubea (Ghana) - « On est une famille »

interview

Figure emblématique des Black Queens, Princella Adubea s'apprête à disputer une nouvelle CAN avec le Ghana, en leader d'un groupe en pleine maturité

L'attaquante revient sur son rôle de guide, l'évolution du collectif et l'influence du sélectionneur Kim Björkegren, à l'heure où le Ghana rêve enfin de son premier sacre continental

Dans un entretien accordé à CAFOnline.com, elle évoque la force du groupe, sa mission d'inspiration auprès des jeunes filles, et cette promesse : « ramener le trophée à la maison »

À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2025 au Maroc, le Ghana s'avance avec ambition. Au coeur du projet des Black Queens, une figure familière continue de tirer le groupe vers le haut : Princella Adubea. L'attaquante, expérimentée et lucide, incarne cette génération en quête de consécration continentale.

Leader assumée, modèle pour les plus jeunes et pilier offensif, Adubea s'est confiée à CAFOnline.com. Dans cet entretien, elle évoque l'évolution du groupe, l'influence du sélectionneur Kim Björkegren, ses responsabilités au sein de l'équipe et son rêve de ramener enfin le trophée à Accra.

CAFOnline.com : Vous faites partie de cette sélection depuis plusieurs années. Que pensez-vous de ce groupe actuel par rapport aux précédents ?

Princella Adubea : Avant tout, merci pour cette occasion. Je ne dirais pas qu'il y a une énorme différence. À mes débuts, j'étais parmi les plus jeunes, j'ai beaucoup appris des cadres. Aujourd'hui, c'est moi qui joue ce rôle. Je suis l'une des plus anciennes, et j'aime transmettre. Le Ghana a toujours regorgé de talent chez les filles. Cela, au moins, ne change pas.

Comment jugez-vous votre collaboration avec Kim Björkegren ? A-t-il changé quelque chose dans votre jeu ?

C'est une belle expérience. Il est très exigeant, et cela nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Personnellement, je sens que je progresse.

Le Ghana avait manqué la dernière édition. Que représente cette CAN 2025 pour vous ?

C'est la plus grande compétition pour nous, en Afrique. Y être de nouveau, représenter le Ghana sur cette scène, c'est une immense fierté. Je suis très excitée à l'idée de rejouer ce tournoi.

Vous avez évolué à l'étranger. En quoi ces expériences vous préparent-elles pour une compétition comme celle-ci ?

Représenter son pays est toujours un honneur, peu importe où l'on joue. Être choisie parmi tant de joueuses pour défendre les couleurs du Ghana, c'est énorme. Le football féminin est de plus en plus suivi, on sait que les regards seront tournés vers nous.

Qu'est-ce qui a le plus évolué dans cette équipe ces derniers mois ?

L'unité du groupe. On se connaît de mieux en mieux, on joue ensemble depuis un moment. Ça rend l'intégration des nouvelles plus naturelle, plus fluide.

Le Ghana n'a encore jamais remporté la CAN malgré plusieurs bonnes campagnes. Qu'est-ce qui vous donne espoir cette année ?

Je crois en mes coéquipières, en notre préparation, en notre staff. Il y a une vraie énergie positive. On travaille dur, et cette conviction commune peut faire la différence.

Vous êtes l'une des joueuses les plus expérimentées. Quel est votre rôle auprès des plus jeunes ?

Je montre l'exemple à travers mon engagement, sur et en dehors du terrain. Je reste disponible si elles ont besoin. Dans ce groupe, on vit comme une famille. Franchement, parfois, on ne distingue même plus les anciennes des nouvelles.

Quelles sont les équipes les plus redoutables que le Ghana pourrait croiser ?

Toutes les équipes présentes à la CAN Féminine méritent leur place. Aucun match ne sera facile. Mais on se concentre sur nous, sur notre potentiel. On sait ce qu'on vaut.

Que ressentez-vous en entendant l'hymne national avant un match ?

C'est indescriptible. J'aime profondément mon pays. J'ai toujours envie de me surpasser pour lui. Nos fans sont formidables, ils méritent le meilleur.

Quels sont vos objectifs personnels et collectifs pour ce tournoi ?

Individuellement, je veux me maintenir en forme pour aider au maximum. Collectivement, c'est simple : aller chercher le trophée. Je suis prête à tout donner.

À quel point est-ce important pour vous d'inspirer les jeunes filles ghanéennes ?

Très important. Quand je lis les messages qu'on m'envoie, je réalise notre impact. On est des modèles pour les plus jeunes, celles qui rêvent de porter ce maillot. Alors, on joue aussi pour elles.

Un dernier mot aux supporters ghanéens à l'approche de la CAN Féminine ?

Continuez à nous soutenir, à prier pour nous. On vous promet de donner le maximum pour ramener la coupe à la maison. Merci du fond du coeur.