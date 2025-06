Tunisie: Les récents événements dans la région au cœur d'un échange entre Tunis et Le Caire

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu ce lundi 16 juin 2025 un appel téléphonique de son homologue égyptien, Badr Abdel Ati, ministre des Affaires étrangères, de l'Émigration et des Égyptiens à l'étranger.

Lors de cet entretien, les deux chefs de la diplomatie ont échangé sur les récents développements dans la région. Ils ont souligné l'importance d'une coordination diplomatique arabe et islamique renforcée, afin de prévenir les répercussions de ces évolutions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

Les deux ministres ont également réaffirmé la solidité des liens fraternels entre la Tunisie et l'Égypte. Ils ont exprimé leur volonté commune de consolider davantage les relations bilatérales et de les élargir dans l'intérêt mutuel des deux pays et de leurs peuples, notamment à l'approche des prochaines échéances diplomatiques entre Tunis et Le Caire.