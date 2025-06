Congo-Kinshasa: Santé - Les gouverneurs s'engagent à soutenir les activités médicales

La 12e session de la Conférence des gouverneurs tenue récemment à Kolwezi, dans la province de Lualaba, s'est clôturée sur le renouvellement de l'engagement des gouverneurs de toutes les 26 provinces d'augmenter le budget alloué aux activités de la santé dans leurs entités respectives.

Dans son allocution, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel-Roger Kamba, a salué avec enthousiasme l'engagement renouvelé des gouverneurs en faveur de la santé de la population. « J'ai des impressions très positives. Bien entendu, avec l'engagement des gouverneurs pour consacrer un budget conséquent à la santé. C'est la première fois et l'engagement de toute la République pour que nos plus vulnérables accèdent aux soins de qualité, c'est vraiment magnifique », a-t-il déclaré.

Ce moment fort, a-t-il renchéri, illustre une volonté partagée à tous les niveaux de l'État : faire de la santé une priorité nationale, avec une attention particulière pour les populations les plus vulnérables. L'allocation de budgets significatifs à la santé dans les provinces représente une avancée majeure vers un système de soins plus équitable, accessible et performant. Le ministre de la Santé s'est, par ailleurs, félicité de cette dynamique collective et reste engagé à accompagner chaque province dans la mise en oeuvre des politiques sanitaires concrètes et durables.