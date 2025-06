Soudan: Zain lance la deuxième édition de son projet de formation professionnelle pour les jeunes dans six États soudanais

La société soudanaise de téléphonie mobile Zain Sudan a annoncé le lancement de la deuxième édition de son projet pionnier de formation professionnelle et artisanale pour les jeunes, suite au succès remarquable de la première édition, qui a été mise en œuvre dans dix villes soudanaises en plus de la capitale égyptienne, Le Caire.

Ce lancement fait suite à la réponse écrasante et à l'interaction positive avec l'édition précédente du projet, et fait partie de l'engagement de Zain à soutenir les aspirations des jeunes et à leur donner les moyens d'acquérir des compétences pratiques qui les qualifieront pour entrer sur le marché du travail et contribuer au développement.

Les candidatures seront ouvertes dans tous les centres et en ligne le lundi 16 juin et se poursuivront jusqu'au samedi 21 juin 2025.

La nouvelle version du projet vise à former plus de 700 jeunes hommes et femmes dans six États soudanais : Al-Gezira , Nil Bleu, Nahre-Nil, Sennar,Gedaref et État du Nord.

Zain s'est associé à un certain nombre d'universités, d'écoles techniques et de centres de formation professionnelle accrédités pour proposer des programmes de formation spécialisés qui répondent aux besoins du marché du travail et soutiennent les efforts de reconstruction.

Dans l'État d'Al-Gezira , la formation est mise en œuvre en partenariat avec le 'Collège technique de Wad Madani' , affilié à l'Université technique du Soudan, et comprend environ 140 stagiaires dans les domaines de l'énergie solaire, de l'électricité générale, de la menuiserie, de la mécanique générale, de la mécanique automobile, de l'inspection électronique et de l'électricité automobile.

Dans l'État du Nil, ' Collège technique de Shendi' forme environ 100 jeunes dans des disciplines telles que l'ingénierie électrique, la réfrigération et la climatisation, la mécanique automobile, le soudage, l'emballage et l'ingénierie mécanique, ainsi que le diagnostic électronique des véhicules.

À Damazin, dans l'État du Nil Bleu, une formation est dispensée par le Centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Damazin, ciblant 100 stagiaires dans les domaines de l'électricité automobile, des compétences en construction, de l'énergie solaire et de l'entretien des tuk-tuk, en plus d'un programme spécifiquement destiné aux femmes de l'industrie agroalimentaire.

Dans l'État de Gedaref, Zain a signé un contrat avec le Collège de développement communautaire de l'Université de Gedaref pour former 120 jeunes hommes et femmes à l'énergie solaire, à la maintenance des téléphones portables, à la couture et à la pâtisserie.

À Golid, dans l'État du Nord, la formation est dispensée par le 'Collège technique de Golid' de l'Université soudanaise des sciences et technologies, où 130 stagiaires bénéficient de programmes portant notamment sur l'énergie solaire, l'électricité automobile, la mécanique générale et la fabrication de savon liquide et de dentifrice.

Le Cabinet de conseil de l'université de Sennar supervise également la formation de 120 stagiaires dans l'État de Sennar dans les domaines des énergies renouvelables, de la réfrigération et de la climatisation.

Il convient de noter que la première édition du projet de formation professionnelle Zain a été lancée après le déclenchement de la guerre, comme une réponse pratique aux défis qu'elle posait et un effort pour atténuer ses effets sur les jeunes. Le projet a bénéficié à plus de 1 000 jeunes hommes et femmes dans divers domaines professionnels, en plus de former un certain nombre de stagiaires aux cours de premiers secours et de compétences entrepreneuriales en coopération avec l'Université de la Vallée du Nil.

Avec cette démarche, Zain réaffirme son engagement continu à contribuer à la construction de l'avenir du Soudan en investissant dans les énergies de sa jeunesse et en améliorant ses opportunités de développement et de reprise économique./OSM