Soudan: Le Premier ministre s'est informé de la situation sanitaire du pays et de l'épidémie de choléra

Le Premier ministre de transition, Dr Kamil Idris a été informé de la situation sanitaire générale dans le pays, en particulier de la situation concernant l'épidémie de choléra et des efforts déployés pour contenir et éradiquer la maladie, en plus d'être informé de la situation des établissements de santé dans les zones touchées par les violations de la milice rebelle de soutien rapide.

C'etait lors de sa rencontre avec le Dr Haitham Mohamed Ibrahim, sous-secrétaire du ministère de la Santé, à son bureau à Port Soudan ce lundi.

Dr. Haitham a déclaré dans des déclarations à la presse que la réunion a abordé les besoins sanitaires urgents du pays, ainsi que fourni une mise à jour sur la situation épidémiologique liée au choléra, compte tenu de la baisse significative du nombre de cas suite à des interventions majeures.

Il a souligné que le Premier ministre avait donné des directives sur un certain nombre de questions, notamment la réhabilitation des hôpitaux et des centres de santé à travers le pays, en particulier dans l'État de Khartoum, ainsi que l'attention portée aux problèmes des enfants et aux programmes de vaccination, en plus de travailler avec diligence pour faciliter le recrutement du personnel de santé.