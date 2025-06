Soudan: Le consul général du pays à Assouan s'attend à une augmentation du nombre de rapatriés dans le pays

L'ambassadeur Abdel Qader Abdallah, consul général de la République du Soudan dans les gouvernorats du sud de l'Égypte à Assouan a confirmé que les vols de retour des Soudanais vers le pays ont été régularisés dans les gouvernorats du Grand Caire, d'Alexandrie, de Louxor, d'Assouan et d'autres suite aux victoires successives de l'armée et à la défaite de la rébellion depuis l'année dernière. Il a souligné qu'environ 290 278 000 personnes, y compris les rapatriés et les déportés, sont rentrées dans le pays par les postes frontaliers terrestres d'Arqin et d'Ashkeit de l'année 2024 jusqu'à la mi-juin 2025, en plus de celles qui sont parties par les aéroports vers Port Soudan et vers d'autres pays.

Il a révélé que 75 000 sont rentrés au cours de l'année 2024, et 179 778 mille sont partis du début janvier jusqu'à la fin mai dernier, et 35 500 milles sont rentrés du début juin jusqu'au milieu de ce mois dans leurs différents États grâce à des initiatives d'organisations nationales et civiles, de philanthropes et d'autres initiatives pour les enfants d'expatriés dans les États pour faciliter le retour de leurs familles. En plus du retour volontaire, familial et individuel.

Le consul général a expliqué qu'il s'attend à un afflux de rapatriés volontaires après la fête de l'Aïd al-Adha, suivi de l'achèvement du certificat soudanais et des examens primaires et intermédiaires dans divers centres d'examen en Égypte dans les semaines à venir.

Il a ajouté que ce mouvement s'est déroulé sans heurts et en pleine coordination entre les autorités soudanaises et égyptiennes des deux côtés pour faciliter le flux de retour via la route continentale à travers le poste frontière d'Arqin et le poste frontière de Qastal Ashkeit.

Le consul général a appelé à la nécessité de renforcer l'infrastructure ferroviaire soudanaise et d'exploiter la ligne ferroviaire entre Halfa, Atbara et Khartoum pour contribuer au retour volontaire et améliorer le commerce et les transports.