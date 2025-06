Ethiopie: Ethiopian Airlines lance une ligne passagers vers Hyderabad

Addis-Abeba — Le groupe Ethiopian Airlines, première compagnie aérienne africaine, a annoncé le lancement d'une ligne passagers trois fois par semaine vers Hyderabad, en Inde, à compter du 16 juin 2025.

Ce nouveau vol sera opérationnel avec trois départs à midi d'Addis-Abeba vers Hyderabad.

Cette expansion stratégique fait d'Hyderabad la sixième destination dynamique de la compagnie aérienne en Inde, marquant une étape majeure dans le renforcement des liens économiques, culturels et diplomatiques entre l'Afrique et cette nation sud-asiatique en plein essor.

Le nouveau service sera lancé avec des départs pratiques à midi d'Addis-Abeba, offrant une meilleure connectivité et des alternatives de voyage aux passagers.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a exprimé l'engagement indéfectible de la compagnie aérienne en faveur de la connectivité mondiale.

« Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour célébrer l'ouverture d'une nouvelle ligne passagers, reliant Hyderabad à plus de 140 destinations dans le monde, notre sixième destination en Inde », a-t-il déclaré.

Mesfin a souligné que « le lancement de notre nouvelle ligne vers Hyderabad témoigne de cet engagement et de notre volonté d'offrir des options fluides à nos passagers voyageant entre l'Inde et notre vaste réseau mondial.»

Il a également exprimé sa conviction que « ce vol renforcera les liens d'amitié et de coopération entre l'Afrique et l'Inde, et consolidera la continuité d'un avenir prospère pour l'Inde et l'Éthiopie.»

Depuis son vol inaugural vers New Delhi en 1966, Ethiopian Airlines a progressivement étendu sa présence en Inde, proposant désormais plus de cinquante vols passagers et cargo hebdomadaires à destination d'Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, New Delhi, Hyderabad et Mumbai.

La nouvelle ligne passagers vers Hyderabad est particulièrement remarquable, car elle transforme la ville, autrefois exclusivement réservée au fret, en une plateforme à la fois passagers et fret, consolidant ainsi la présence d'Ethiopian Airlines et offrant davantage d'options de vol aux voyageurs à destination et en provenance de la région.

Selon Mesfin, ce nouveau vol « témoigne de l'engagement d'Ethiopian Airlines en faveur du développement de la connectivité aérienne en Asie et au-delà, et offrira également à nos passagers davantage d'options pour un voyage fluide.»

L'ambassadeur d'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a pour sa part salué la décision stratégique d'Ethiopian Airlines, reconnaissant l'importance multiforme d'Hyderabad.

Il a souligné la réputation entrepreneuriale de la ville.

« Je suis extrêmement heureux qu'Ethiopian Airlines inaugure aujourd'hui une nouvelle ligne reliant l'Inde à une ville réputée pour son esprit d'entreprise.»

Il a également souligné la singularité d'Hyderabad.

Au-delà des affaires et de la technologie, l'Ambassadeur a souligné l'importance croissante d'Hyderabad dans les secteurs médical et éducatif.

Il a révélé que « ces dernières années, notamment après la COVID-19, Hyderabad est également devenue un centre d'ingénierie biomédicale et de dispositifs médicaux », ajoutant : « Ce lien sera donc certainement utile à cet égard. »

Il a également souligné qu'« Hyderabad est une destination extrêmement prisée des personnes souhaitant bénéficier de soins médicaux avancés en Inde », et a souligné le nombre important de visas médicaux délivrés chaque jour.

Selon l'Ambassadeur, ce nouveau vol direct apporterait d'énormes avantages.