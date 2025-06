Ethiopie: Un forum de haut niveau a souligné l'urgence d'agir pour la conservation des zones humides au pays

Addis-Abeba — Les parties prenantes ont souligné l'importance d'un partenariat renforcé entre les différents secteurs pour la conservation et la restauration des zones humides en Éthiopie.

Une réunion de haut niveau visant à renforcer les efforts de conservation et de restauration des zones humides en Éthiopie s'est tenue aujourd'hui.

S'exprimant à l'occasion, la directrice générale adjointe de l'Autorité de protection de l'environnement, Frenesh Mekuria, a souligné le rôle essentiel des zones humides dans le soutien de la biodiversité et la régulation des cycles de l'eau.

Elle a également mentionné que la préservation des processus écologiques, l'atténuation des impacts du changement climatique et l'équilibre entre croissance économique et protection de l'environnement sont des contributions importantes des zones humides.

Le gouvernement éthiopien s'engage à préserver ces écosystèmes vitaux, souvent négligés dans les plans de développement nationaux, a-t-elle souligné.

La directrice générale adjointe a également déclaré que le gouvernement éthiopien avait pris des mesures concrètes, telles que la création d'organismes chargés des zones humides et d'un bureau de suivi de leur utilisation au sein de l'Autorité de protection de l'environnement.

Le cadre juridique de protection et de gestion durable des zones humides, ainsi que la récente délimitation et la proclamation de conservation des zones tampons riveraines, constituent une confirmation de la sauvegarde des écosystèmes liés à l'eau et de l'utilisation durable des zones humides du pays, a-t-elle précisé.

Invitant les parties prenantes à s'unir et à former des partenariats stratégiques mobilisant ressources, connaissances et expertise, elle a souligné l'impératif de protéger les zones humides pour les générations futures.

« Le partenariat est essentiel pour atteindre nos objectifs collectifs de gestion durable des zones humides. Une gestion efficace des zones humides nécessite des données fiables, des solutions innovantes et une participation inclusive. Nous recherchons un soutien accru de nos partenaires, dont Wetlands International. Ensemble, nous pouvons renforcer les capacités nécessaires à un suivi efficace, élaborer des stratégies de gestion innovantes et mobiliser des ressources pour des interventions efficaces », a-t-elle précisé.

Pour sa part, le PDG de Wetlands International, Coenraad Krijger, a déclaré que les zones humides éthiopiennes ne couvrent que 2 % de la superficie, mettant l'accent sur la conservation et la restauration des zones humides, essentielles à la biodiversité, à la résilience climatique et à la population.

Les parties prenantes, notamment les partenaires internationaux, le secteur privé et les communautés locales, ont la responsabilité de collaborer pour conserver et préserver les zones humides menacées du pays, a-t-il déclaré, ajoutant que le renforcement d'une collaboration rapide est essentiel à la réussite des efforts de conservation.

Il a exprimé l'engagement de son organisation à soutenir les initiatives éthiopiennes en faveur des zones humides depuis 2014, aux côtés du gouvernement éthiopien et des acteurs locaux, afin de mettre en oeuvre des pratiques durables qui protégeront et restaureront les zones humides dans différentes zones, notamment dans la vallée du Rift, autour des lacs Ziway.

Le représentant de Wetlands International, Simeneh Shiferaw, a pour sa part déclaré que l'Éthiopie est dotée de riches écosystèmes de zones humides, allant des marais des hautes terres aux lacs de la vallée du Rift, en passant par les plaines inondables.

Selon lui, les zones humides éthiopiennes ne sont pas seulement des paysages ; elles constituent des moyens de subsistance pour des millions de personnes, fournissant des services écosystémiques essentiels tels que l'eau potable, la sécurité alimentaire, la régulation des crues, la séquestration du carbone et un habitat vital pour une biodiversité très importante.