Burkina Faso: Lutte contre les VBG - Une séance d'aérobic pour sensibiliser les communautés

L'Association pour la protection de l'enfance en difficulté a organisé le samedi 14 juin 2025 à Ouagadougou, une séance d'aérobic dans le cadre de la commémoration en différé de la journée internationale des droits de la femme. L'objectif est de promouvoir l'engagement des communautés en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre.

Les violences basées sur le genre (VBG) demeurent une problématique préoccupante de santé publique et de droits humains au Burkina Faso. Selon des statistiques du ministère en charge de la Femme, 11 116 cas de VBG ont été enregistrés en 2022, dont 8 764 cas concernant des femmes et filles. Face à cette situation, l'Association pour la protection de l'enfance en difficulté (APED-Signontard) membre de l'initiative Voix EssentiELLES du Burkina Faso, souhaite promouvoir l'engagement communautaire en faveur des droits des travailleuses du sexe et de la lutte contre les VBG.

A cet effet, elle a organisé, le samedi 14 juin 2025 à Ouagadougou, une séance d'aérobic. L'activité a regroupé des représentants des structures de santé publiques et privées, des leaders communautaires, des organisations de la société civile engagées dans la promotion des droits humains ainsi que les forces de défense et de sécurité.

Selon Dr Hamidou Compaoré, personne ressource de l'APED-Signontard, cette séance est organisée dans le cadre de la commémoration en différé de la Journée Internationale des Droits de la Femme. « C'est une activité ludique mais elle crée de la mobilisation citoyenne et nous permet d'interpeller l'autorité sur les priorités actuelles en matière de lutte contre les VBG. Nous profitons donc de cette occasion pour porter notre message », a expliqué Dr Hamidou Compaoré. Ainsi, il a appelé à l'équité en matière de soins dans les centres de santé au profit des couches vulnérables chez les femmes qui sont notamment les jeunes filles, les femmes déplacées internes.

La présidente de l'APED-Signontard, Gloria Nadine Kambou a dit toute sa joie de voir la grande mobilisation des femmes, les cibles de son association, lors de cette séance soutenue techniquement et financièrement par Speak Up Africa. « Cette mobilisation nous permettra de nous engager tous pour lutter contre les VBG. L'activité vise également à renforcer les synergies entre acteurs communautaires, prestataires de santé et défenseurs des droits humains, dans un cadre convivial et porteur de messages forts », a-t-elle ajouté.

L'APED-Signontard est une association qui a son siège à Ouagadougou et intervient dans le domaine de la santé, la protection de l'enfance, l'épanouissement, l'éducation, les droits humains et la lutte contre les VBG. En ce qui concerne l'initiative Voix EssentiELLES, elle a pour objectif de renforcer les capacités des organisations communautaires dirigées par des femmes afin qu'elles influencent efficacement les politiques de santé publique, particulièrement en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les violences.