Un lourd silence pèse sur plusieurs communes de Kinshasa, au lendemain d'une nuit de terreur. Entre le 13 et le 14 juin, des pluies diluviennes d'une violence inouïe se sont abattues sur la capitale de la République Démocratique du Congo, transformant des quartiers en torrents de boue et semant la mort et la désolation. Face à ce drame, qui rappelle la vulnérabilité de la mégapole face aux dérèglements climatiques, le gouvernement s'est engagé à une prise en charge rapide et efficace des sinistrés.

La nuit du drame a été marquée par des scènes de chaos. Des pluies torrentielles, inhabituelles en cette période de saison sèche, ont surpris les habitants dans leur sommeil. Les eaux sont montées à une vitesse effrayante, emportant tout sur leur passage. Le bilan humain provisoire, communiqué au soir du 15 juin, est tragique : 29 personnes ont perdu la vie.

Des familles entières sont aujourd'hui en deuil, pleurant des pères, des mères et des enfants disparus dans les flots. Les dégâts matériels sont également considérables. De nombreuses habitations, souvent précaires, ont été détruites ou submergées, notamment dans les communes de Ngaliema, Masina, Lemba et Matete, laissant des centaines de familles sans abri.

Face à l'ampleur de la catastrophe, une réunion de crise a été convoquée en urgence dans la soirée du dimanche 15 juin. Présidée par le Vice-Premier Ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Shabani Lukoo, cette rencontre a rassemblé le Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, le Commissaire provincial de la Police Nationale Congolaise, ainsi que tous les services compétents. Cette rencontre visait à coordonner les actions pour venir en aide aux victimes le plus rapidement possible.

Au nom du Président de la République et du gouvernement, le Gouverneur Daniel Bumba a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Il a annoncé une série de mesures immédiates pour soulager la douleur des populations touchées. « Nous informons que les différentes équipes de l'Hôtel de Ville sont à pied d'oeuvre pour réhabiliter les routes endommagées », a-t-il déclaré, citant notamment la route Okito sur Binza Pigeon, l'avenue du Tourisme et le rond-point Victoire.

Plus important encore pour les familles endeuillées, le Gouverneur a assuré que l'Etat prendrait en charge les funérailles de toutes les personnes décédées. Une assistance sera également apportée aux familles sinistrées qui ont tout perdu dans la catastrophe.

Au-delà de l'action gouvernementale, Daniel Bumba a lancé un vibrant appel de solidarité à la population kinoise, pour apporter son aide aux sinistrés. Cet élan de générosité est crucial pour soutenir ceux qui se retrouvent démunis.

Cette nouvelle tragédie met en lumière les défis structurels auxquels Kinshasa est confrontée. Le dérèglement climatique rend ces phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses. De plus, l'urbanisation rapide et souvent anarchique expose de nombreux habitants. Le Gouverneur a ainsi adressé une mise en garde : « Nous demandons, par ailleurs, toutes les personnes qui ont construit dans des endroits à haut risque, de prendre des mesures préventives pour ne pas être exposées à des catastrophes ».

Le gouvernement a affirmé que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour prévenir ces risques à l'avenir.