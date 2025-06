Au terme d'un trimestre mouvementé et riche en productions législatives, la Chambre haute du Parlement a officiellement tiré les rideaux sur la session parlementaire de mars au cours d'une plénière solennelle tenue, dimanche 15 juin 2025, sous la houlette de son Président, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Ce dernier a, en effet, dans son allocution de circonstance, dressé, avec satisfaction, un tableau encourageant de la mission réalisée par le Sénat, soulignant un nombre important de défis futurs à résoudre.

Au sujet de la crise sécuritaire et humanitaire qui bouscule la partie Est de la RDC, allant jusqu'à perturber la quiétude des populations, suite l'agression rwandaise, Sama Lukonde Kyenge a réitéré son appel à la cohésion nationale et à la mobilisation des congolais derrière les efforts qu'engage Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, sur tous les fronts, pour parvenir à rétablir la paix et la sécurité dans toutes les parties affectées par la guerre.

"La République Démocratique du Congo continue à faire face à l'agression qui lui est imposée depuis plus de trois décennies, dans sa partie orientale et la résurgence actuelle qui dure depuis trois ans.

Comme j'ai eu à le dire à une autre occasion, je nous rappelle notre impérieux devoir, en tant qu'émanation des provinces, de soutenir tous les efforts de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, et Commandant Suprême de nos Forces Armées, dans la recherche d'une paix durable pour notre pays.

C'est ici le lieu de réitérer notre appel à la Communauté Internationale, afin qu'elle participe activement, à travers des résolutions et sanctions dissuasives, comme cela est déjà le cas à l'encontre de certains acteurs du pays agresseur. Il convient de souligner que l'insécurité ne se limite pas seulement à la partie l'Est du pays. Elle touche également d'autres provinces. En outre, il sied de mentionner le fait que la criminalité urbaine devient de plus en plus inquiétante.

Face à cette situation complexe, il est impérieux que le Gouvernement de la République, qui a la charge de la sécurité et de l'ordre public, exploite les voies et moyens susceptibles de lui permettre d'atteindre des résultats concrets et durables, dans les meilleurs délais", a martelé, dans son discours, le Speaker du Sénat, devant les élus du peuple. Pour lui, quoi qu'il en coûte, la RDC restera une et indivisible.

"Que ces ennemis de notre nation se détrompent. Le peuple congolais, débout, derrière le Commandant Suprême des Forces Armées et Président de la République, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, ne le permettra jamais", a encouragé Sama Lukonde.