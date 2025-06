Renforcer les capacités pour exercer un contrôle éclairé et à contribuer efficacement à la moralisation de la gestion publique, tel est l'objectif d'une session de formation stratégique initiée en faveur des Magistrats du siège et du Parquet par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), en partenariat avec la Cour constitutionnelle. Le démarrage du séminaire a eu lieu dans un climat de profonde sérénité à Kinshasa

Une belle initiative qui entend doter l'appareil judiciaire d'outils techniques et juridiques solides pour mieux appréhender les subtilités de la commande publique.

Dans son mot d'ouverture, le Président du Conseil d'Administration de l'ARMP, Armand Cyamala Kanyinda, a salué la présence des hauts magistrats du pays, soulignant la noblesse et la complexité de leur mission. « Vous jugez des hommes intelligents, animés d'émotions. Votre profession exige rigueur, indépendance et une formation continue adaptée aux évolutions du droit et des pratiques », a-t-il rappelé, insistant sur la nécessité d'un dialogue permanent entre institutions judiciaires et structures de régulation.

Le Directeur général de l'ARMP a, pour sa part, cadré les enjeux de cette formation. La session entend combler un déficit de compréhension des procédures de passation des marchés publics. L'ampleur des scandales enregistrés dans ce domaine interpelle, a-t-il souligné, La complexité croissante des contrats publics et des cadres réglementaires impose une montée en compétence des magistrats pour prévenir les irrégularités, interpréter avec justesse les textes, et sanctionner avec discernement les manquements.

La formation, à la fois technique et juridique, porte sur la maîtrise du système national de la commande publique, la compréhension des mécanismes de passation des marchés et l'analyse des normes en vigueur. L'objectif est clair : renforcer la capacité des magistrats à exercer un contrôle éclairé et à contribuer efficacement à la moralisation de la gestion publique.

Quand au Président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, il a salué l'initiative de l'ARMP pour sa pertinence dans un contexte où la maîtrise du cadre légal et réglementaire régissant les marchés publics devient indispensable pour les acteurs judiciaires, souvent appelés à se prononcer sur des contentieux liés à la commande publique.

« Les marchés publics touchent aux fondements de l'État. Leur régulation, leur contrôle et leur traitement judiciaire exigent une parfaite connaissance du cadre légal et technique qui les entoure », a-t-il insisté.

Plus qu'une simple formation, cette rencontre étalée sur trois semaines, symbolise une volonté conjointe de bâtir un socle de collaboration durable entre le pouvoir judiciaire et l'organe de régulation. Un partenariat qui s'inscrit dans une dynamique de transparence, de redevabilité et de lutte contre la corruption dans la commande publique.