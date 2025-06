Congo-Kinshasa: Assassinat de Lumumba - Un tournant décisif pour la justice belge

La justice belge planche, aujourd'hui 17 juin 2025, sur l'assassinat de l'ancien Premier Ministre congolais Patrice Lumumba en 1961. Après plus de dix années d'enquête, la Chambre du Conseil de Bruxelles entame le traitement du dossier afin de décider si un procès doit avoir lieu ou non, selon les sources.

La RTBF apprend que le parquet fédéral réclame un renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Le parquet souhaite qu'un procès se tienne pour « participation aux crimes de guerre : détention et transfert illicite d'une personne civile/prisonnier de guerre ; avoir privé un prisonnier de guerre du droit d'être jugé régulièrement et impartialement ; avoir fait subir des traitements humiliants et dégradants « . Etienne Davignon 92 ans, serait alors le seul à être jugé parce qu'étant le seul encore en vie, affirme la Télévision belge.

C'est quatorze ans (2011) après le dépôt d'une plainte de 136 pages auprès du tribunal de première instance de Bruxelles par la famille de Patrice Lumumba pour « crime d'Etat », que le parquet a finalement demandé le renvoi, devant le tribunal correctionnel, d'Etienne Davignon, 92 ans, seule personnalité encore en vie ayant joué un rôle présumé dans ce dossier, pour crimes de guerre imprescriptibles.

Diplomate stagiaire (mais aussi fils et petit-fils de figures politiques majeures), Etienne Davignon avait été envoyé à Léopoldville (Kinshasa) puis à Brazzaville, épicentre des opérations anti-Lumumba menées par la Belgique. En 2000 et 2001, une Commission d'enquête parlementaire belge avait conclu que « certains membres du gouvernement belge et d'autres acteurs belges ont une responsabilité morale dans les circonstances qui ont conduit à la mort de Patrice Lumumba ». Et en 2022, le Premier ministre Alexander De Croo avait, à l'occasion de la remise de la dent de Lumumba à sa famille, présenté des « excuses » au nom de la Belgique.