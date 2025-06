Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Le général Alain Bamenou en mission auprès de la PNC

communiqué de presse

En mission depuis le 9 juin 2025 dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, le général béninois Alain Bamenou, chef intérimaire de la composante Police civile de la MONUSCO (UNPOL), a entamé une tournée stratégique destinée à renforcer les liens de collaboration avec la Police nationale congolaise (PNC), tout en apportant un message de soutien et de réconfort aux policiers onusiens déployés sur le terrain.

Première étape de cette mission : la ville de Beni, au Nord-Kivu. Tout au long de la semaine, le général Bamenou a multiplié les rencontres avec les autorités locales, notamment le vice-gouverneur de province, le commissaire provincial de la PNC, le commandant du commissariat urbain, ainsi que les différentes sections de la MONUSCO. Ces échanges ont mis en lumière un objectif commun : améliorer la protection des populations et renforcer la réponse sécuritaire dans cette région en proie à des violences armées persistantes.

« Cette visite s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Police nationale congolaise et la Police de la MONUSCO », a déclaré le général à l'issue de ses échanges à Beni. Il a souligné la nécessité d'identifier les réalités du terrain et d'envisager des actions urgentes pour accompagner l'arrivée massive de policiers congolais venus de zones de combat, actuellement cantonnés à Beni.

Le 13 juin, la délégation a poursuivi sa mission à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Là aussi, le général Bamenou a rencontré les responsables de la MONUSCO et les autorités provinciales, dont le vice-gouverneur Raus Chalwe Mukuzi et le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Bosco Mbui Kola. Les autorités ont salué une « collaboration constructive » entre UNPOL et les acteurs locaux de sécurité.

Renforcer la PNC pour une sécurité durable

Des doléances similaires à celles entendues à Beni ont été exprimées à Bunia : appui à la formation post-crises, construction d'infrastructures hospitalières pour la police, et renforcement de la présence de la police onusienne dans un contexte sécuritaire jugé toujours préoccupant.

Ces échanges interviennent dans un climat de coopération déjà bien établi. En 2024, plusieurs centaines de policiers congolais avaient été formés par UNPOL dans des domaines clés : maintien de l'ordre, police de proximité, gestion des armes, lutte contre les violences sexuelles, renseignement, police technique et scientifique et bien d'autres. Des formations qui contribuent directement à la professionnalisation de la PNC et à l'amélioration de sa capacité à protéger les civils.

Outre la formation, la MONUSCO apporte un appui logistique et matériel : construction de locaux, dotation en équipements et véhicules, mais aussi en vivres, pour améliorer les conditions de travail des agents sur le terrain.

Proximité avec les populations

La MONUSCO, à travers sa composante UNPOL, organise également des activités de sensibilisation communautaire portant sur des thèmes variés : hygiène, droits des enfants, protection de l'environnement, autonomisation des femmes, masculinité positive ou encore les rôles régalien de la police. Ces initiatives visent à rapprocher les forces de sécurité des populations et à construire une paix durable dans l'est de la RDC.

À travers cette tournée, le général Alain Bamenou réaffirme l'engagement de la MONUSCO à soutenir la Police nationale congolaise et à contribuer à la stabilisation des zones encore fragiles. Un partenariat renforcé, au service de la paix et de la sécurité des populations congolaises.