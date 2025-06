Maroc: Rabat-Panama - Une coopération renforcée dans un contexte de convergence stratégique

Le Royaume du Maroc et la République du Panama ont franchi une nouvelle étape dans la consolidation de leurs relations bilatérales, en réaffirmant leur engagement commun en faveur d'une coopération élargie, stratégique et fondée sur des valeurs partagées.

Cet engagement a été formalisé à l'issue d'une rencontre à Rabat entre le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, et son homologue panaméen, M. Javier Martínez-Acha Vásquez, en visite de travail dans le Royaume du 14 au 18 juin.

Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de cette entrevue, les deux chefs de la diplomatie ont salué l'excellence des liens d'amitié et de solidarité unissant leurs pays, fondés sur des principes de coexistence pacifique, de démocratie, de bonne gouvernance, et de respect des droits de l'Homme et du droit international humanitaire.

Les ministres ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer ce partenariat à travers l'évaluation et la diversification des domaines de coopération.

Fait marquant de cette rencontre, la République du Panama a réitéré sa position claire en faveur de l'initiative marocaine d'autonomie comme "la base la plus sérieuse, crédible et réaliste" pour parvenir à une solution durable au différend régional autour du Sahara marocain. Le chef de la diplomatie panaméenne a affirmé que cette initiative "doit être la seule voie d'avenir" et a rappelé la rupture définitive, en novembre 2024, de tout lien entre le Panama et la prétendue "rasd".

Cette prise de position vient renforcer l'élan diplomatique dont bénéficie le Maroc sur la scène internationale, en consolidant le soutien d'un partenaire d'Amérique centrale stratégiquement situé sur les routes maritimes mondiales.

Le Maroc et le Panama, tous deux considérés comme des hubs géostratégiques - avec le port Tanger Med d'un côté, et le canal de Panama de l'autre - entendent tirer profit de leur position pour promouvoir un commerce maritime fluide et des investissements croisés. Les deux ministres ont ainsi exprimé leur volonté de favoriser les échanges d'informations commerciales, de créer des alliances public-privé, et d'encourager les initiatives de coopération logistique et portuaire.

Trois instruments juridiques ont été signés pour renforcer le cadre institutionnel de cette coopération : un accord de suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels, une feuille de route bilatérale pour la période 2025-2027, et une déclaration conjointe issue de la visioconférence du 27 novembre 2024.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu de coordonner leurs actions sur les grandes questions mondiales, telles que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la gouvernance, les droits de l'Homme, ou encore la lutte contre la corruption.

Enfin, les échanges humains et culturels entre les deux pays ont été salués comme un vecteur essentiel de rapprochement. L'éducation, les arts, le sport, la société civile et les médias figurent parmi les secteurs appelés à jouer un rôle moteur dans l'approfondissement de cette relation.

Cette visite marque ainsi un tournant diplomatique fort entre Rabat et Panama, dans une logique Sud-Sud dynamique et ambitieuse. Un partenariat prometteur qui illustre la montée en puissance d'un multilatéralisme équilibré, dans lequel les pays du Sud deviennent de véritables acteurs de stabilité, d'ouverture et de co-développement.