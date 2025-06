Cameroun: Extrême-Nord - Deux forages pour le développement des communautés de Mokong

Le 10 juin 2025, CIMENCAM Figuil, filiale de Cimenteries du Cameroun (CIMENCAM), a procédé à la rétrocession officielle de deux forages dans la localité de Mokong, arrondissement de Mokolo, département du Mayo Tsanaga, dans la Région de l'extrême-Nord du Cameroun. C'était en présence des autorités et communautés locales.

Cette action purement citoyenne est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de CIMENCAM, axée sur quatre principaux piliers dont l'environnement, qui prend en compte l'accès à l'eau pour tous. Selon Ebénézérine Moudio, directrice des ressources humaines de CIMENCAM, « Notre responsabilité sociale est essentielle à notre succès à long terme. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour minimiser notre impact environnemental et à maximiser notre contribution positive aux communautés dans lesquelles nous opérons ».

Pour CIMENCAM et ses filiales, l'eau est plus qu'un besoin, c'est un levier de santé publique, d'éducation et de croissance. Tout en insistant sur l'importance d'une gestion responsable de ces infrastructures, la directrice des ressources humaines de CIMENCAM, par ailleurs représentante du directeur général, poursuit en précisant : « Il n'y a donc pas de doute qu'après la mise à disposition de ces forages, cela aura un impact positif significatif et nous nous réjouissons déjà de ce qu'ils apporteront comme facilités ».

Cette cérémonie symbolise l'engagement de CIMENCAM Figuil à contribuer au développement de la région et à améliorer la qualité de vie des populations. En dotant Mokong de ces infrastructures hydrauliques, l'entreprise renforce non seulement l'accès à une ressource vitale, mais aussi la confiance avec les communautés d'accueil. L'eau potable étant un élément essentiel pour la santé, l'éducation et le développement économique.

A propos de CIMENCAM

CIMENCAM est la pionnière des cimenteries au Cameroun. Depuis plus de 60 ans, l'entreprise met à la disposition de sa clientèle des solutions de construction de qualité, grâce au savoir-faire de ses équipes et l'expérience du Groupe Holcim, leader mondial des matériaux de construction, dont elle est une filiale. Elle exerce ses métiers dans le respect des valeurs fondamentales inscrites depuis toujours dans sa stratégie : santé et sécurité, satisfaction clients, excellence, responsabilité, éthique.

CIMENCAM c'est : 03 actionnaires dont LafargeHolcim Maroc Afrique (LHMA) avec 55%, La SNI du Cameroun avec 43% et les collaborateurs avec 2% ; 02 filiales dont CIMENCAM Figuil créée en 2021 et QUARRYCAM créée en 2023.