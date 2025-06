Cameroun: SNK IA Challenge - Steven Nbienou Kouadjo mise sur l'intelligence artificielle pour former la jeunesse

Le « SNK IA Challenge 2025 » a officiellement démarré ce lundi 16 juin à Yaoundé, sous l'égide de Steven Nbienou Kouadjo, fondateur et président de la Fondation SNK, à l'origine de ce projet ambitieux. Cette première édition réunit 20 jeunes de la capitale pour une immersion concrète dans l'univers de l'intelligence artificielle (IA), avec pour objectif de promouvoir un usage accessible et professionnel de cette technologie.

À travers cette initiative, Steven Nbienou Kouadjo entend briser le mythe selon lequel l'IA serait l'apanage exclusif des grandes puissances technologiques. « Comment faire pour que l'IA ne reste pas un privilège réservé aux pays développés ? » s'interroge Alexandre Siewé, responsable communication de la Fondation SNK. L'idée est claire : donner aux jeunes Africains les clés pour comprendre et maîtriser cette révolution.

La formation, mise en oeuvre en partenariat avec IA for Africa Initiative, a débuté par un module consacré à l'impact de l'intelligence artificielle sur la société et le marché de l'emploi. Le Dr Hervé Tiwa, Directeur exécutif de Med.IA Lab Cameroun, a souligné que l'IA, loin de supprimer des emplois, contribuera à en créer : « On estime à 170 millions le nombre de nouveaux postes qui verront le jour grâce à l'intelligence artificielle ».

Les participants saluent déjà les bénéfices de cette première étape. Pour Ngo Seck Serena, fondatrice de la start-up Mamagofish, « cette formation m'a permis d'acquérir des bases solides pour intégrer l'IA dans mes activités d'aquaculture durable et améliorer la gestion de la communication ».

Ngameni Youaleu Germaine Corine confie sa surprise face aux opportunités insoupçonnées de l'IA : « Je ne savais pas qu'elle intervenait autant dans notre quotidien. J'ai appris à rédiger des prompts efficaces pour obtenir de meilleurs résultats. Grâce à la Fondation SNK et à M. Steven Nbienou Kouadjo, je suis plus motivée que jamais ».

Emmanuel Fobou retient quant à lui la qualité des interactions : « Les échanges avec les formateurs et les autres participants ont créé une vraie dynamique de partage. Cette expérience m'a donné l'élan nécessaire pour devenir un acteur engagé de la promotion de l'IA au Cameroun ».

Avec cette première édition, Steven Nbienou Kouadjo affiche de grandes ambitions : étendre le SNK IA Challenge à l'échelle nationale et continentale, avec un objectif de 1 000 jeunes formés en Afrique et 10 000 au Cameroun dans les prochaines années. Des sessions sont déjà prévues dans les principales villes du pays, dont Douala, Buea, Garoua et Bafoussam.

En misant sur la formation et l'accès à l'intelligence artificielle, la Fondation SNK et IA for Africa Initiative veulent faire de la jeunesse camerounaise un moteur de la transformation numérique en Afrique.