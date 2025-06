Guinée: Enseignement Technique - Les examens de sortie phase théorique officiellement lancés

Les examens de sortie session 2025 phase théorique ont été lancés ce mardi 17 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Dans la commune de Ratoma, c'est l'École des Postes et Télécommunications de Kipé qui a servi de cadre au lancement des premières épreuves. Cette année, le Ministère a présenté un effectif de 22.536 candidats environ qui composent au niveau du public et du privé.

Aminata Kaba, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle après avoir procédé au lancement, a prodigué des utiles conseils à l'ensemble des candidats.

<< Aujourd'hui nous avons lancé les premières épreuves théoriques au niveau du système d'enseignement technique sur l'ensemble du territoire. Ce que je pourrais dire aux apprenants, c'est déjà d'aborder les examens en toute sérénité. Les examens ne sont qu'une évaluation des années d'études que nous avons eues à faire. Pour ceux qui sont en BTS trois ans, ceux qui sont en BEP deux ans, donc c'est juste pour vous dire que, moi je dis tout le temps aux apprenants que les examens ne se préparent pas en dernière année, ça se prépare toujours en première année. Donc c'est vraiment comprendre quels sont les acquis que nous avons eus tout au long de nos études et pouvoir mettre sur papier nos connaissances. Donc, c'est une première étape, les examens de sortie, mais il faudrait aussi comprendre qu'après, c'est une autre étape qui sera franchie, qui est le fait d'aborder la vie professionnelle. Bon courage et bonne chance à tous les apprenants >>, a encouragé la ministre.

Sékou 2 Camara, chef service examen concours scolaire, et passerelle au Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle est revenu sur les statistiques globaux.

<< Cette année, nous abordons les examens dans la sérénité, avec un effectif de 22.536 candidats environ, qui vont composer au niveau du public et du privé. Et je peux vous dire que sur l'ensemble du pays, nous avons 104 filières cette année à évaluer, en BTS, en CAP, en BEP, en BT et en KAPA. Donc, voilà les différents types de diplômes cette année que nos candidats vont être soumis pour affronter cet examen pour l'année 2025. Vous savez nous sommes en train d'évoluer d'une manière que le service examen maintenant ne gère plus les examens seuls, l'examen a été tellement décentralisé qu'on se retrouve aujourd'hui avec un travail vraiment satisfaisant et que vous-même vous remarquez. Donc, nous avons renforcé la sécurité et la santé aussi au niveau de chaque centre pour permettre aux enfants d'évoluer calmement et sereinement >>, a fait savoir le chef service.

Les candidats composent pour cette première journée dans les différentes matières programmées.