Congo-Kinshasa: Bukavu - Six personnes d'une même famille blessés lors d'une attaque armée à Ndendere

Six membres d'une même famille ont été violemment attaqués, dans la nuit de dimanche à lundi 16 juin par un groupe d'hommes armés dans le quartier Ndendere, commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu.

Selon des témoins, plus de douze assaillants lourdement armés ont fait irruption au domicile de la famille Mâcha Balemba, dit "le Noir", avant d'en brutaliser et torturer les occupants. Ils ont ensuite volé une importante somme d'argent, des bijoux en or, des téléphones portables et d'autres biens de valeur. Les victimes, dont certaines ont été blessées par balles, machettes et couteaux, sont actuellement hospitalisées dans un état grave.

Cette attaque ciblée renforce le climat de terreur dans la ville. Pour Lubala Nicolas, président provincial de la Nouvelle dynamique de la société civile du Sud-Kivu, la situation devient intenable :

« Il ne se passe pas une nuit sans qu'une famille ne soit attaquée. Les habitants ne savent plus à quel saint se vouer. C'est inacceptable ».

Dans sa déclaration, il condamne fermement l'insécurité grandissante à Bukavu et dans ses périphéries et interpelle les forces rebelles AFC-M23, qui occupent la ville, à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.

"Cette énième attaque illustre le sentiment d'abandon croissant chez les habitants de Bukavu, livrés à eux-mêmes face à une criminalité devenue quotidienne", regrette la société civile.