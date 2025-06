Le 13 juin 2024, un rapport de l'agence française de cybersécurité Viginum a révélé une vaste opération de désinformation menée par la Russie, ciblant spécifiquement les pays d'Afrique francophone.

Utilisant des technologies d'intelligence artificielle (IA), cette campagne viserait à manipuler l'opinion publique en Afrique, en particulier dans les anciennes colonies françaises, dans le but d'étendre l'influence de Moscou sur le continent.

Une opération numérique subtile

Viginum dit avoir découvert que des publications trompeuses, générées par IA, étaient diffusées sur des milliers de comptes automatisés. Des informations souvent traduites du russe et véhiculées via des blogs et réseaux sociaux, dans un effort discret pour manipuler l'opinion publique. Mais son impact reste limité, avec un faible nombre de vues générées par ces contenus. L'objectif de cette campagne semble être de présenter la Russie comme un acteur alternatif aux puissances occidentales, en particulier la France et les États-Unis, dans le contexte d'un continent où l'influence de l'Occident est de plus en plus contestée. À travers cette opération, le Kremlin chercherait à affaiblir l'emprise des anciennes puissances coloniales et à se positionner comme un allié stratégique pour les régimes africains, souligne le rapport.

L'Agence African Initiative : un outil de propagande

Un autre élément clé de cette désinformation serait l'agence de presse African Initiative, lancée par la Russie en septembre 2023. Officiellement présentée comme un média indépendant, cette agence diffuserait principalement des contenus pro-russes et anti-occidentaux dans plusieurs langues africaines, dont le français. Plusieurs enquêtes auraient révélé des liens directs entre African Initiative et les services de renseignement russes, suggérant qu'elle fonctionne comme une façade pour la propagande du Kremlin, poursuit le rapport. L'agence publierait des articles sur des sujets variés, dans l'objectif de se faire référencer par les moteurs de recherche et d'atteindre un public plus large. Des contenus qui seraient ensuite relayés par des réseaux de bots et de comptes automatisés, ce qui permettait à Moscou de diffuser ses messages tout en maintenant « une apparence d'objectivité ».

Le Kremlin : défense de son influence légitime

Le Kremlin rejette les accusations de désinformation et défend cette opération comme une initiative de « coopération légitime » entre la Russie et les pays africains. La diplomatie russe affirme que Moscou cherche à établir des relations de partenariat respectueuses de la souveraineté des pays africains, sans chercher à imposer une quelconque forme de manipulation. Pour la Russie, African Initiative représente une alternative nécessaire aux médias occidentaux qui, selon les autorités russes, sont souvent partiaux dans leur couverture des événements africains. « Les pays africains ont droit à des informations alternatives, indépendantes des narratifs dominants véhiculés par l'Occident », précise le porte-parole russe. Cette réponse souligne la stratégie russe consistant à se présenter comme un acteur de soutien à l'Afrique dans sa quête d'indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales.

Le rôle de Wagner et la transition stratégique

Si le groupe paramilitaire Wagner a longtemps joué un rôle de premier plan dans les opérations militaires russes en Afrique, la mort de son chef Evguéni Prigojine en 2023 a conduit à une réorganisation de ces activités. Le Kremlin semble avoir centralisé le contrôle de ses opérations de désinformation, en passant d'une approche militaire à une stratégie plus médiatique et numérique. Ainsi, la dissolution de Wagner pourrait marquer un tournant dans la manière dont la Russie projette son influence en Afrique. En délaissant les opérations militaires directes pour se concentrer sur la propagande et les manipulations numériques, Moscou cherche à stabiliser sa présence sur le continent tout en restant une force incontournable dans les affaires africaines. Les récentes révélations sur cette campagne de désinformation ont suscité des inquiétudes dans les capitales occidentales, où l'on redoute que la Russie cherche à semer la division en Afrique et à renforcer ses liens avec certains régimes contestataires.

Une guerre de l'influence numérique

Cette opération de désinformation de la Russie en Afrique est l'exemple de la manière dont Moscou et les capitales occidentales utilisent les technologies modernes pour renforcer leur influence géopolitique, tout en restant à l'écart des formes plus visibles de coercition. À travers l'utilisation de l'intelligence artificielle et de structures médiatiques comme African Initiative, le Kremlin cherche à affaiblir les relations entre l'Afrique et l'Occident, et à s'imposer comme un acteur clé sur le continent. Les pays africains, et en particulier les anciennes colonies françaises, se trouvent au centre de ce nouveau champ de bataille numérique où la vérité et la manipulation se confondent.