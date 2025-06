Congo-Kinshasa: Eugène Diomi Ndongala appuie la création du « Camp de la patrie »

Le président national du parti politique Démocratie chrétienne (DC), Eugène Diomi Ndongala, a salué l'initiative portée par l'opposant Martin Fayulu de créer le « Camp de la patrie », vu comme une plateforme d'acteurs politiques ayant pour objectif de défendre l'intégrité territoriale.

« Je suis venu féliciter Martin Fayulu pour son discours à la nation qui a marqué plus d'un Congolais. La survie de la République démocratique du Congo est entre ses mains. Et surtout l'initiative de créer le Camp de la patrie est salutaire. C'est pourquoi, nous prenons les choses en main. Monsieur Fayulu devrait être considéré comme un modèle pour le changement du Congo », a déclaré Eugène Diomi, au sortir de ses échanges, le 16 juin à Kinshasa, avec Martin Fayulu.

A l'issue de cette rencontre, Diomi Ndongala a clairement fait savoir que la création du « Camp de la patrie » avait pour but de consolider le dialogue entre acteurs politiques congolais et de faire face à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. « C'est une opportunité que nous avons de rencontrer un compagnon de lutte avec qui nous avons milité durant la dictature de M. Kabila. M. Martin Fayulu a lancé un mouvement fédérateur qui est appelé à évoluer pour la réunification de notre pays.

Par rapport à cette initiative qui est de soutenir, de partager cette flamme qui donne une chance au Congo contre des forces extérieures, nous devons projeter le dialogue intercongolais. Il sera, ensuite, question d'asseoir une bonne gouvernance pour réunifier totalement notre pays, chose que nous avons appris du défunt leader maximo Etienne Tshisekedi qui nous a inculqué des valeurs que nous devons mettre en pratique et transmettre à la postérité », a-t-il fait savoir.

Pour le président de la DC, cette idée portée par Martin Fayulu est une « très bonne initiative et une opportunité à saisir qui se présente aux acteurs politiques afin de donner de l'espoir à la population ». Et, cette dernière est appelée à « soutenir cette idéologie de partage pour un Congo nouveau ».

« Le peuple congolais a besoin d'une unité sincère, au-delà des clivages partisans. Le dialogue est une urgence. Cette initiative vise la réunification du pays autour de ses valeurs fondamentales, en ce moment crucial de son histoire », a déclaré le président de la DC.

De son côté, le président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement (Ecidé) et leader de la plateforme politique « Lamuka », Martin Fayulu, a indiqué que seul le dialogue constitue la solution à toutes les crises que traverse le pays, que ce soit d'ordre social, politique ou sécuritaire.

« Sept ans plus tard, nous nous sommes encore rencontré avec mon frère, Félix Tshisekedi. Ce n'est plus le temps d'évoquer le passé. Nous n'avons pas consolidé cette idée avec tout le monde. Pour le moment, nous pouvons le faire. Nous devons avoir à l'idée que le peuple souffre, et que seul un franc dialogue peut remédier à toutes ces crises. C'était la raison de notre rencontre avec le président de la République, pour le changement du Congo. Je lui avais aussi posé des questions concernant les évêques », a expliqué Martin Fayulu, parlant de sa rencontre du 5 juin avec le président Tshisekedi au cours de laquelle il lui avait proposé son idée de la création du « Camp de la patrie ».

Parlant du « Camp de la patrie », cet opposant politique a noté que c'est un état d'esprit en rapport avec l'article 63 de la Constitution qui stipule que « tout Congolais a le droit de défendre la patrie ». « L'initiative vient des patriotes qui partagent le souci de voir notre pays ne plus être utilisé par des forces étrangères », a-t-il souligné.

Dans un climat de crise sécuritaire persistante, en particulier dans l'Est du pays, et face à une population de plus en plus désillusionnée par l'inefficacité des institutions actuelles, cette prise de position de Diomi Ndongala est perçue par plusieurs observateurs comme un tournant stratégique dans la recomposition de l'opposition congolaise.