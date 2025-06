Afrique: CAN Féminine - Le profil de la Zambie

La Zambie a décroché son billet pour la CAN Féminine 2024 en éliminant l'Angola au deuxième tour des éliminatoires. Les Copper Queens se sont imposées 6-0 à l'aller à Luanda avant de confirmer leur supériorité au retour à Lusaka avec une victoire 6-0. Ce succès sans appel reflète la montée en puissance continue d'un effectif jeune mais expérimenté, déjà présent à la Coupe du Monde Féminine 2023.

Historique à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine

La Zambie s'est révélée comme une valeur montante ces dernières années. Sa meilleure performance reste une troisième place en 2022, obtenue après une victoire sur le Nigeria lors de la petite finale. C'était une première médaille continentale pour les Zambiennes, qui ont ensuite participé à la Coupe du Monde 2023, une autre première historique pour le pays. Elles y ont obtenu leur première victoire dans un Mondial, face au Costa Rica (3-1).

Joueuses à suivre

Barbra Banda

Véritable icône du football zambien, la capitaine est une attaquante puissante et déterminée, capable de faire basculer un match à elle seule. Elle avait marqué deux triplés historiques aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, face à la Chine et aux Pays-Bas, avant de récidiver à Paris 2024 contre l'Australie. Désormais joueuse d'Orlando Pride en NWSL, elle continue d'impressionner par sa régularité, son charisme et sa capacité à porter l'équipe dans les moments clés. Leader naturelle, elle incarne les espoirs d'un pays qui rêve de s'installer durablement parmi les grandes nations du football féminin.

Racheal Kundananji

Elle forme avec elle un duo d'attaque redoutable avec Barbra Banda. Son explosivité, sa puissance et son sens du but en font l'une des joueuses les plus surveillées du continent. Brillante avec Madrid CFF, elle a fait sensation lors de son transfert vers Bay FC, devenant la joueuse africaine la plus chère de l'histoire et réalisant le deuxième transfert le plus onéreux jamais enregistré dans le football féminin. En club comme en sélection, elle fait preuve d'un sang-froid remarquable devant le but, doublé d'une capacité rare à créer des espaces dans les défenses adverses.

La sélectionneuse

Nora Häuptle a été nommée sélectionneuse de la Zambie en janvier 2025, après avoir entraîné le Ghana avec succès. Cette technicienne suisse, ancienne internationale, est connue pour son exigence tactique, sa rigueur défensive et sa capacité à valoriser le jeu rapide en transition. Depuis son arrivée, elle insuffle une nouvelle discipline au sein des Copper Queens tout en s'appuyant sur les forces offensives du duo Banda-Kundananji pour bâtir une équipe compétitive sur la scène continentale et mondiale.

Ambitions et analyse du groupe

Sous la conduite de Häuptle, les Copper Queens ambitionnent de changer de dimension en s'affirmant parmi les références du football féminin en Afrique. Versées dans le Groupe A avec le Maroc, pays hôte, le Sénégal et la RD Congo, elles devront faire face à une opposition relevée. Dans cette poule très disputée, les Copper Queens chercheront à confirmer leur ascension et à prouver qu'elles peuvent tenir tête aux nations les plus solides du continent.