Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 juin 2025

revue de presse

Mali : Bamako place Barrick Mining sous administration provisoire

Au Mali, le géant minier canadien Barrick Gold qu'on appelle désormais Barrick Mining depuis mai dernier passe sous administration provisoire malienne pour 6 mois.

C'est Soumana Makadji, ancien ministre de la santé et expert-comptable qui dirige désormais le complexe aurifère. C'est du moins, ce qu'a décidé lundi (16.06) le tribunal de commerce de Bamako.

L'objectif pour Bamako est de relancer les activités extractives qui sont suspendues depuis janvier dernier. Les autorités de la transition malienne réclament à Barrick plusieurs centaines de millions de dollars d'impôts. La société canadienne a pour sa part entamé une procédure d'arbitrage auprès du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Les explications de Mahamadou Kane, notre correspondant à Bamako. (Source Deutsche Welle)

Maroc : Accord avec l’Éthiopie dans le domaine de la défense

Le Maroc et l’Éthiopie ont signé, mardi à Rabat, un accord de coopération militaire portant sur la formation, la recherche, la santé militaire et les échanges d’expertise.

Un nouvel accord militaire vient illustrer la montée en puissance du partenariat stratégique Maroc-Éthiopie dans le domaine de la défense.

Dans le cadre d’une visite officielle de la ministre éthiopienne de la Défense, Aysha Mohammed Mussa, une rencontre dans ce sens s’est tenue en exécution des Hautes Instructions Royales, indique un communiqué de l’Administration de la Défense nationale. (Source apanews)

Kenya : Tensions après la mort suspecte du blogueur Albert Ojwang

De nouvelles manifestations ont éclaté mardi dans la capitale kényane, Nairobi, après la mort en détention du blogueur Albert Ojwang.

Arrêté le 6 juin pour avoir publié ce que les autorités qualifient de "fausses informations" à l'encontre du chef adjoint de la police, Eliud Langat, Ojwang a été retrouvé mort deux jours plus tard au commissariat central. La police affirme qu’il se serait "cogné la tête contre le mur de sa cellule", une version remise en cause par un rapport pathologique.

Cette affaire a provoqué une onde de choc dans tout le pays et ravivé les critiques contre les violences policières et l’impunité. Mardi, une manifestation pacifique a rapidement tourné à la confrontation dans le centre-ville de Nairobi. (Source Africanews)

Côte d'Ivoire : Un gisement d’or de premier ordre découvert dans le nord-est

En Côte d’Ivoire, c’est un nouveau gisement d’or de classe mondiale dont la société minière australienne Resolute Mining a annoncé ce 16 juin 2025 la découverte, avec des réserves évaluées à 100 tonnes de métal jaune dans le sous-sol du département de Doropo, à la frontière avec le Burkina Faso. La compagnie prévoit de commencer la construction début 2026 pour une durée de deux ans. Des retombées économiques positives sont espérées pour cette zone du nord-est ivoirien, l’une des plus pauvres du pays.

L'investissement total de Resolute Mining doit être de 300 milliards de francs CFA, soit environ 450 millions d'euros, pour une durée d'exploitation estimée à plus de vingt ans. De l’or et du travail : c’est donc la promesse de ce gisement de Doropo. (Source RFI)

Mobilité internationale : Le Bénin lance la campagne « Tout commence par un bon départ »

Le gouvernement béninois, par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, a lancé une campagne de sensibilisation baptisée « Tout commence par un bon départ ».

Cette initiative vise à promouvoir les bonnes pratiques en matière de mobilité internationale auprès des citoyens béninois. L’information a été rapportée par la radio Peace FM.

En effet, chaque année, un grand nombre de Béninois rencontrent des difficultés à l’étranger, notamment des refus de visa ou des expulsions. Ces incidents sont souvent dus à des dossiers incomplets, à l’usage de documents falsifiés ou au non-respect des conditions de séjour. De telles situations nuisent à la crédibilité du passeport béninois sur la scène internationale. (Source beninwebtv)

CAN Féminine J-18 : L’Afrique du Sud renverse le destin

Le compte à rebours se poursuit pour la Coupe d’Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024. À cette occasion, CAFOnline.com revient sur les temps forts de cette prestigieuse compétition, qui s’apprête à vivre sa 13e édition. Aujourd’hui, focus sur la victoire de l’Afrique du Sud lors de l’édition 2022

Quatre fois finalistes, quatre fois brisées. Mais à Rabat, le 23 juillet 2022, l’Afrique du Sud a rompu la malédiction. Les Banyana Banyana ont enfin soulevé leur première Coupe d’Afrique des Nations Féminine en dominant le pays hôte, le Maroc (2-1). Une victoire libératrice, attendue depuis plus de 20 ans, dans une ambiance électrique. (Source CAF)

Égypte, Mauritanie, Algérie… Vingt-et-un pays en faveur d’une « zone exempte d’armes nucléaires » au Moyen-Orient

Alors que l’armée israélienne mène des frappes sur l’Iran depuis la semaine dernière, affirmant vouloir empêcher Téhéran d’obtenir l’arme nucléaire, plusieurs États, donc dix en Afrique, ont signé cette déclaration.

Une population qui commence à fuir la capitale, un incendie au siège de la télévision d’État… L’Iran est, ce mardi 17 juin, toujours confronté aux frappes israéliennes qui ont débuté vendredi dernier et se prépare à leur intensification. En riposte, des salves de missiles iraniens ont été tirées sur Israël.

Pour le président américain Donald Trump, « l’Iran aurait dû signer l’accord [sur le nucléaire] ». Mais lundi, une vingtaine d’autres pays ont estimé que bannir les armes nucléaires de la zone est le meilleur moyen d’éviter l’escalade militaire et d’apaiser les tensions au Moyen-Orient. Parmi les pays signataires, dix sont africains : l’Égypte, le Soudan, la Somalie, la Mauritanie, l’Algérie, la Libye, le Tchad, Djibouti, les Comores et la Gambie. (Source Jeune Afrique)

Réhabilitation du CHU de Brazzaville : Un souffle nouveau pour la santé maternelle et infantile

Après des années de vétusté et longtemps décrits comme « inadaptés, délabrés, voire dangereux », les services de gynécologie et de néonatologie du CHU de Brazzaville ont été entièrement réhabilités. L’établissement poursuit ainsi la modernisation de ses infrastructures. Une transformation soutenue par l’État et quelques donateurs privés, avec un objectif d’améliorer l’accueil des mères et des nouveau-nés.

Il y a peu, le Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville symbolisait l’urgence. Aujourd’hui, il incarne l’espoir. Murs refaits, équipements renouvelés…Les services de gynécologie et de néonatologie. Cette modernisation vise à réduire la mortalité maternelle et infantile, toujours un enjeu de santé publique majeur au Congo avec un taux certes en baisse de 1,61% par rapport à 2024, mais toujours élevé selon les chiffres officiels. (Source Africa 24)

RDC : Le ministre de la Justice Constant Mutamba frappé d’une interdiction de sortie de Kinshasa

Le ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, a été interdit de sortie de la capitale, Kinshasa, dans le cadre d’une enquête pour détournement présumé de fonds publics. Cette décision a été prise par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde Mambu, après la levée de son immunité parlementaire par l’Assemblée nationale.

Cette interdiction a été notifiée à la Direction générale de migration (DGM) le 17 juin. Elle découle d’une enquête sur un paiement anticipé de 19 millions de dollars que le ministre aurait autorisé en avril 2025 à la société Zion Construction, pour la construction d’une prison à Kisangani. Selon le parquet, l’entreprise bénéficiaire, sans structure opérationnelle reconnue, aurait reçu les fonds sur un compte privé non autorisé, sans qu’aucun chantier n’ait été engagé. (Source Africapresse)

Gabon : Lancement de la Commission nationale de la décentralisation

Ce mardi 17 juin 2025, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé au lancement officiel de la Commission Nationale de la Décentralisation. Un événement marquant qui concrétise un engagement central de sa campagne, inscrit dans le pilier 6 de son projet de société et qui devrait permettre d’amorcer le plus efficacement possible le développement des collectivités locales au Gabon.

En effet, cette initiative place la gouvernance locale au cœur des priorités nationales. Elle témoigne de la volonté affirmée du gouvernement de rapprocher l’administration des citoyens en conférant aux territoires une plus grande autonomie. Lors de son allocution de circonstance le Président de la République a souligné que l’objectif est clair : fournir aux collectivités locales les compétences et moyens nécessaires pour assurer une gestion efficace, responsable et durable. (Source GabonMediaTime)