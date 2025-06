Congo-Brazzaville: CIT - Le pays a présenté ses actions phares pour endiguer le chômage

La République du Congo, qui a participé du 2 au 13 juin, à Genève, en Suisse, aux travaux de la 113e session de la Conférence internationale du travail (CIT), a présenté devant la tribune ses actions phares et les perspectives pour endiguer le chômage et la promotion du travail décent.

Placée sur le thème « Emploi, droits et croissance : renforcer le lien », cette grand-messe du dialogue social a regroupé les délégués des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des 187 États membres de l'Organisation internationale du travail (OIT). Les participants se sont, en effet, penchés sur d'importantes questions du monde du travail, telles que les éventuelles nouvelles normes internationales sur la protection des travailleurs contre les dangers biologiques dans le milieu de travail ; le travail décent dans l'économie des plateformes et des approches innovantes pour promouvoir des transitions de l'économie informelle vers l'économie formelle.

Conduite par le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, la délégation congolaise comprenait, entre autres, le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé. S'exprimant devant la tribune de la Conférence au nom du gouvernement congolais, le 10 juin, il a salué la décision de l'Assemblée générale des Nations unies d'organiser le « Deuxième sommet mondial pour le développement social », qui se tiendra à Doha (Qatar) en novembre prochain. Selon Hugues Ngouélondélé, ce sommet représente une occasion unique pour réaffirmer les engagements pris dans la Déclaration de Copenhague sur le développement social de 1995.

« Le dialogue social joue un rôle essentiel dans un monde en pleine mutation, où les inégalités sociales vont crescendo, ce qui requiert urgemment, en bonne intelligence, un nouveau contrat social mondial, fondé sur une approche centrée sur l'humain », a déclaré en substance le ministre congolais en charge de la Jeunesse, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, saluant la désignation du Congo en qualité de « pays-pilote » de la Coalition mondiale pour la justice sociale.