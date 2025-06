Soudan: Le pays ordonne la réouverture des universités de Khartoum

Addis-Abeba — Le Premier ministre soudanais, Kamil El-Tayib Idris, a ordonné la réouverture des universités de Khartoum.

Dans une note adressée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Premier ministre a ordonné une évaluation rigoureuse des dommages et des réparations suite aux attaques contre les bâtiments universitaires et les centres de recherche.

La guerre au Soudan, qui a débuté en avril 2023, a gravement affecté le secteur éducatif du pays, de nombreux établissements de l'État de Khartoum ayant été détruits ou rendus inutilisables.

Il a également demandé au Centre national des programmes et de la recherche pédagogique d'inclure des cours favorisant la paix, l'unité nationale et le rejet des discours de haine dans son processus de redressement et de réconciliation nationale.

Les autorités n'ont pas communiqué de date précise pour la réouverture, a rapporté TRT aujourd'hui.

La guerre a fait au moins 24 000 morts, mais ce chiffre est probablement bien plus élevé. Elle a contraint environ 13 millions de personnes à quitter leur foyer, dont 4 millions ont fui vers les pays voisins.