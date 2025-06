Congo-Brazzaville: Coalition mondiale pour la justice sociale - Le pays désigné « pays-pilote »

La République du Congo a été désignée, en marge de la 113e Conférence internationale du travail (CIT), tenue du 2 au 13 juin à Genève, en Suisse, comme « pays-pilote » de la Coalition mondiale pour la justice sociale.

Fruit d'un travail laborieux réalisé par le gouvernement et ses partenaires, cette reconnaissance a réconforté la position du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, qui a représenté le pays, le 12 juin, au Forum annuel de la Coalition mondiale pour la justice sociale, organisé en marge de la session de la CIT. Le Forum annuel de la Coalition mondiale pour la justice sociale a, en effet, réuni près d'une vingtaine de ministres, plusieurs représentants d'organisations internationales et autres responsables.

Le chef de la délégation a profité de cette occasion pour exposer aux participants le plan d'action de la République du Congo qui accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes. Intervenant lors de la session sur les salaires décents-un moteur de développement social et économique, Firmin Ayessa a mis en exergue les efforts réalisés par le Congo en la matière.

L'événement a constitué un moment clé pour revenir sur les réalisations de la Coalition mondiale pour la justice sociale au cours de l'année 2024, en mettant l'accent sur sa pleine opérationnalisation et le déploiement de ses principales interventions en étroite collaboration avec ses partenaires. Les travaux du Forum ont été articulés autour de six thèmes essentiels, notamment « La promotion des salaires décents » ; « La conduite responsable des entreprises » ; « Les transitions justes par le dialogue social » ; « La promotion d'une économie des droits de l'homme » ; « L'autonomisation des jeunes » ; et « L'exploitation de l'intelligence artificielle au service du développement social »

Créée par l'OIT en novembre 2023, la Coalition mondiale pour la justice sociale est une initiative innovante visant à intensifier les efforts collectifs pour répondre aux déficits en matière de justice sociale et accélérer la mise en oeuvre de l'Agenda 2030, des Objectifs de développement durable et de l'Agenda pour le travail décent.

Bangui accueillera la prochaine session des ministres de la Cipres

Le ministre d'Etat Firmin Ayessa a, par ailleurs, pris part à la 38e session ordinaire du Conseil des ministres de tutelle de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (Cipres). Une participation qui témoigne de l'intérêt que le gouvernement accorde à la problématique de la protection sociale des travailleurs. Les dix-huit ministres de la Prévoyance sociale des pays membres de la Cipres ont, entre autres, adopté le rapport d'activités 2024, ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes sur les états financiers annuels.

Les participants ont, cependant, décidé à l'unanimité d'abandonner le projet de création d'un Centre de formation de la Cipres, jugé trop coûteux, proposant par contre le renforcement des capacités des instituts déjà existants, à l'exemple du Cradat, au Cameroun, ou encore du Cifocss, en Côte d'Ivoire. Ils ont, enfin, décidé de la tenue en décembre 2025 à Bangui, en République centrafricaine, de la prochaine session des ministres de tutelle de la Cipres.

S'agissant des travaux de la 41e session extraordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail (Cradat) organisés le 6 juin, les ministres des Etats membres ont examiné la mise en oeuvre de la Convention portant statuts du Cradat.

Le Conseil d'administration a également examiné le projet de plan stratégique 2025-2028 qui témoigne de la volonté du Cradat d'investir dans des chantiers novateurs en matière de formation, de recherche et d'expertise afin de garantir la pérennité de ses activités. Concernant la situation financière de cette structure, elle constituait un levier indispensable à la mise en oeuvre des orientations et décisions prises par le Conseil d'administration.

La participation de la délégation congolaise à ces différentes rencontres annuelles s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération régionale pour le développement des compétences et la modernisation de l'administration du travail.